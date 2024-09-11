白衣人案 控方指片段證執棍掟人

【明報專訊】2019年7．21元朗襲擊，被指是白衣人的男商人涉向黑衣人擲地盤燈及木棍，他否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪，辯方爭議身分辯認，昨在西九龍法院（暫代區院）續審。控方傳召從片段及相片認出被告的警員作供，並指片段拍攝到被告執起木棍擲向黑衣人及手持藤條。控方證人完成作供，明預料傳召辯方證人作供。
被告為鄧嘉民（45歲）。控方讀出經修改的開案陳辭稱，2019年7月22日凌晨時分在英龍圍外近朗和路及港鐵元朗站一帶，有多數身穿白衣的20人持木棍及藤條聚集，在場亦有以穿黑衣為主的40人。約零時5分，雙方爆發激烈衝突。
控方稱，有片段拍攝到被告用地盤燈擲向黑衣人，他連同白衣人追上黑衣人到元朗站J出口。被告執起木棍向黑衣人投擲後，手持藤條與白衣人站在一起。當時白衣人在大堂襲擊約30名黑衣人，被告和白衣人於接近零時16分離開。
認人警員睇片150小時
警員19264查看閉路電視和公開片段達150小時，認出被告步出英龍圍及加入白衣人一方，被告案發時沒戴口罩，身穿印有「Levi's」標誌的T裇、黑色長褲及揹着附「VLTN」字樣的黑色斜孭袋。
開案陳辭提及，獲法庭頒布匿名令的救護員、證人A目睹一名男子遭一群白衣男子包圍，白衣人阻止A協助該男子。任職律師的匿名證人B看見白衣人持武器叫囂及走向元朗站，B於站內見過有警員帶人接受治理時被市民指罵，警員在群眾壓力下離去。
警員19264洪景偉（音譯）昨日供稱，他駐守新界北重案組，今年3至8月在涉案片段圈出被告。辯方不爭議多條片段和相片內男子均屬同一人，暫委法官陳慧敏留意到該男子的頭髮右邊分界，「耳仔都幾大、眉都幾粗」。辯方盤問時指被告家中沒搜出有關T裇及斜孭袋，洪稱不能確定，因他無份搜屋及拘捕。