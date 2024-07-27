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土地共享涉踩后海灣濕地 與南生圍保育公園重疊 環團：破政府龍門 新地：改劃由政府進行

【明報專訊】元朗蠔洲路「土地共享先導計劃」申請項目正式進入城規程序，政府建議修訂南生圍分區大綱圖，將一幅位於濕地緩衝區內近6公頃的住宅用地高度限制，由6米放寬至100米，以興建7座公私營住宅，提供3100多伙。環團指出，該項目部分土地「踩入」土地共享計劃下的「地域限制」地區，亦即12個須優先保育地點之一「拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地」，若項目獲批，變相「打破政府自行設立的龍門」；此外，該項目亦位於擬議南生圍濕地保育公園的研究範圍，如項目先獲批之後再規劃濕地公園，會予人「先發展後保育」之感，擔心開壞先例。

明報記者 馬耀森

發展局昨日回覆稱，蠔洲路房屋發展項目雖已獲政府原則性同意，申請人仍須做詳細技術評估，並就擬議發展在交通、環境影響等完成可行性評估，以進行所需法定及行政程序，包括城市規劃、工程及土地契約修訂程序。至於發展項目與部分擬議南生圍濕地保育公園重疊，發展局稱，政府正推進設立三寶樹濕地保育公園的工作，會適時檢視其他公園如南生圍公園的規劃。

發展局：獲同意仍須評估

適時檢視公園規劃

項目申請人新鴻基地產回覆本報稱，元朗蠔洲路土地共享先導計劃並非規劃申請，有關土地改劃工作由政府進行，詳情請向政府查詢。

城規闖關 公眾申述明截

土地共享先導計劃申請期已於今年5月5日完結，政府原則上支持及同意發展的6個計劃中，元朗蠔洲路項目率先向城規會闖關，將土地由低密度住宅發展改為中高密度，城規會就相關修訂邀請公眾申述意見，申述期明日（12日）截止。

元朗蠔洲路項目位於南生圍，2021年由新地提出，將一幅已批准低密度住宅發展的項目改為土地共享項目，2022年11月獲政府同意；經過近兩年，該項目向城規會闖關，最新方案為興建7座最多27層的公私營住宅，分別提供1868個公營及1261個私人單位，供約8400人居住。城規會文件顯示，受影響濕地面積約6900平方米，發展商需在地盤南面作同等面積的濕地補償。

需補償6900平方米濕地

長春社表示，發展局2019年公布土地共享計劃細節時，曾表示為平衡發展與保育需要，申請指引設地域限制，郊野公園、生態敏感地帶及12個「須優先加強保育地點」（包括米埔、沙螺洞、鳳園等）等，都不符參加資格，而部分蠔洲路項目正位於12個保育地點之一、即「拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地」之內。長春社又指，發展項目同時位於濕地緩衝區，質疑是否可做到無濕地淨損失的規劃原則。

香港觀鳥會認為，蠔洲路項目規模太大，威脅相連的后海灣濕地生境，又要填平現存魚塘，再建造多個補償濕地，零散分佈於發展區內多處，當中面積最小的補償濕地僅1200平方米，較一個標準泳池還細，補償效用成疑。

相關字詞﹕土地共享先導計劃

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