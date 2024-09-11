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取96%澳門選委提名 岑浩輝將成唯一參選人

【明報專訊】參選第六任澳門特首的岑浩輝昨日向選管會提交提名表，他透露截至前晚共獲383名選舉委員提名；全部選委共400人，意味他將是唯一參選人。他接受傳媒訪問時說，對取得大部分選委支持感滿意，將在選舉宣傳期間接觸社會各界，舉行公聽會、記者會及宣講政綱會議。

稱選舉宣傳期間將續接觸各界

岑浩輝昨表示，事前沒預料可取得多少選委提名，「亦無想這個問題」，關鍵是整個選舉工作按其選舉程序去做，花更多時間在如何與社會一同考量他的競選綱領。他說選舉開始前會準備競選政綱，選舉宣傳期間會繼續接觸社會各界聽取意見。

自1999年擔任澳門終審法院院長的岑浩輝上月底辭職，8月28日宣布參選澳門特首選舉，其後陸續會見不同界別的選委，包括工商界、全國人大政協、立法會議員、教育界等，他昨日會見澳門高等教育發展促進會代表、澳門舞蹈家協會代表，以及澳門退休、退役及領取撫金人士協會代表。

岑浩輝在宣布參選的記者會上強調需革新應對發展挑戰，並指澳門旅遊博彩業「有段時間失序發展、野蠻擴張」，認為一業獨大帶來非常大的負面影響，需循序推動經濟適度多元發展。澳門特首選舉10月13日舉行，提名期至9月12日結束，按照日程，競選活動日期介乎9月28日至10月11日。

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