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港聞二

李家超稱台商已融入珠三角 灣區發展可開區域協調新篇章

【明報專訊】特首李家超昨出席港粵澳台青年企業家峰會時說，海峽兩岸和港澳「同根一脈、血濃於水」，而珠三角地區是很多台灣企業最早拓展內地業務的重要陣地，不少台商早已融入區內產業鏈，有信心在大灣區聯合實現高質量發展時，兩岸企業家會抓緊機遇，為區域協調發展打開新篇章。

李家超致辭時稱，峰會匯聚兩岸和港澳近400名優秀青年企業家，搭建重要平台，讓青年互學互鑑，亦幫助更多有志青年了解國家發展，共同展望粵、港、澳、台經濟合作美好前景。他又提及多年來內地是本港最大貿易伙伴，台灣則位列第二，去年本港亦分別是內地和台灣的第四大貿易伙伴，反映兩岸和港澳血脈相連，唇齒相依。

全國政協副主席梁振英致辭時說，「十四五」規劃指明支持本港提升國際航運中心地位，惟非指擴大碼頭搬運業務，而是轉向附加值更高的高端航運服務業，包括與船舶有關的融資、保險、法律，以及註冊登記業務。

大灣區合作 梁振英稱探討延伸至福建

梁振英又提及，他目前正參與探討大灣區的合作延伸到福建省，廣東省和海南省亦有延聘香港專家學者加入粵港合作和瓊港合作諮詢委員會，促進內地和香港的精準銜接及合作。

梁振英寄語台灣政商界、學界及媒體多到大灣區看看，期望新一代青年掌握好民族復興機遇。

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