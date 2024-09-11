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港聞

港聞二

青年企業家峰會 國民黨副主席赴會 連勝文：遺憾台港停官方往來

【明報專訊】香港與台灣官方往來近年中斷，國民黨副主席連勝文昨日在港出席活動，表示兩地交流密切，但民進黨執政下，官方或半官方接觸「全部都停了」，「目前幾乎無一個可以看得到、有效的溝通管道」，對此感遺憾。他在活動致辭時說，香港作為亞洲的世界城市，亦持續扮演兩岸三地重要金融及貿易中心，更是大灣區軸心城市，他對香港充滿信心，認為不論經過什麼波折，終究可克服各種挑戰。

連勝文昨到港出席由孫中山基金會、廣東省青年聯合會、香港友好協進會等聯合舉辦的「『天下為公』．中華情」2024港粵澳台青年企業家峰會，出席者包括特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄，以及中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌等。

本港駐台灣經濟貿易文化辦事處自2021年5月暫停運作至今。同年台灣陸委會表示本港要求台灣駐港人員簽署「一中承諾書」以獲簽證，各人員其後返台，台灣駐港辦事處未再派駐職員及處長。連勝文說，台港兩地沒有官方溝通，對民間交流不是一件好事。

連勝文強調絕對反對台獨，認為制度和理念上的歧義，可透過溝通，甚至互相爭論理解。

稱大灣區發展充滿潛力

連勝文在峰會致辭時讚揚香港不僅是中國重要對外門戶，也是一個東西方交集、人文薈萃的「世界之窗」，他對港充滿信心，認為不論經過什麼波折，香港終究可克服各種挑戰，持續發光發熱。

對於大灣區發展，連認為充滿潛力及魅力，形容香港像是「紐約的華爾街與洛杉磯比華利山的綜合體」，而深圳是中國的矽谷，「從華爾街到矽谷，坐地鐵可以到，開車半個小時就可以到」，這種效率和便捷只有大灣區找到。他說去年到澳門時，見當地經歷新冠疫情後仍能維持甚至超越以往的觀光旅遊水平，而深圳發展更令他感驚艷，不但吸引不少台灣和內地高科技業者雲集，其在環保綠化的努力，亦為城市帶來活力。

國台辦潘賢掌：一國兩制得人心

連勝文認為，大灣區有來自兩岸四地的金融地產、貿易和觀光、高科技等各領域人才，以及多間重要大學，形成完整生態，是一個可落實孫中山建設中華的理想沃土，冀兩岸四地年輕人可在區內合作，共同實踐復興中華的偉大目標。

潘賢掌表示，一國兩制在港澳成功實踐，充分證明一國兩制行得通、辦得到、得人心，亦有利於統一後台灣長治久安，是實現統一的最佳方式。

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