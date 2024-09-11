明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

舒適堡結業 政府專責組警商罪科介入

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡上周宣布「暫時全線結業」，受影響消費者及僱員不斷上升。政府昨晚發稿稱高度關注事件，已成立跨部門專責調查小組盡快處理個案，海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉其他刑事罪行跟進調查，如發現違反相關條例會執法。新聞稿提到，警方商罪科已成立專案小組，循詐騙和虛假陳述方向調查。

截至昨午，消委會共接獲1725宗相關投訴，涉總金額近5986萬元，平均每宗個案涉約3.47萬元，最高一宗涉近182萬元；海關和警方截至昨午4時分別接獲733宗及19宗相關舉報。

立法會選委界議員江玉歡昨表示，舒適堡推銷「一世」會籍的手法極度誇大，對消費者完全無保障，建議增設信託戶口、限制機構收費年限等方式規範預繳式消費。

員工方面，協助受影響人士的民建聯區議員葉文斌昨陪同10多名舒適堡教練到勞工處沙田辦事處追討欠薪，最嚴重個案涉6位數薪金，葉擔心最終破產欠薪保障基金未能承受索償金額；考慮到舒適堡負責人未必願意協商欠薪安排，不少求助人選擇控告公司。

教練晤「新投資者」 指薪酬不樂觀

舒適堡日前稱，「新投資者」與灣仔分店原址業主達成初步共識，該店日內重開。葉引述部分教練表示，近日獲「新投資者」團隊邀請會面，惟薪酬待遇不樂觀，營運亦未見周全安排。截至昨午，勞工處接獲約540名舒適堡僱員求助。

相關字詞﹕海關 勞工處 消費者權益 消委會 舒適堡

上 / 下一篇新聞

9月初掛 天橋96%國旗區旗破損 路署稱颱風所致已更換 議員籲關注物料免浪費公帑
9月初掛 天橋96%國旗區旗破損 路署稱颱風所致已更換 議員籲關注物料免浪費公帑
話你知：申訴署指掛旗莊嚴 倡行政署統籌分工
話你知：申訴署指掛旗莊嚴 倡行政署統籌分工
懲教3院所推囚犯親友網購平台 須用華潤萬家App
懲教3院所推囚犯親友網購平台 須用華潤萬家App
觀塘顛沛20載 告別票控 爭取6年 老表匠獲牌在即
觀塘顛沛20載 告別票控 爭取6年 老表匠獲牌在即
內地團11人食物中毒 衛署查土瓜灣兩食店
內地團11人食物中毒 衛署查土瓜灣兩食店
聯院地盤示威外勞收通知被炒 發展局：已要求僱主承諾不解僱
聯院地盤示威外勞收通知被炒 發展局：已要求僱主承諾不解僱
指華仁工程費被拖 婦抱嬰天台危站
指華仁工程費被拖 婦抱嬰天台危站
設備消毒存放不當 新都醫療收警告
設備消毒存放不當 新都醫療收警告
指女囚夏天短褲禁令歧視 鄒幸彤准覆核
指女囚夏天短褲禁令歧視 鄒幸彤准覆核
港怡料年內獲藥監認證 將研癌症藥
港怡料年內獲藥監認證 將研癌症藥
青年企業家峰會 國民黨副主席赴會 連勝文：遺憾台港停官方往來
青年企業家峰會 國民黨副主席赴會 連勝文：遺憾台港停官方往來
李家超稱台商已融入珠三角 灣區發展可開區域協調新篇章
李家超稱台商已融入珠三角 灣區發展可開區域協調新篇章
取96%澳門選委提名 岑浩輝將成唯一參選人
取96%澳門選委提名 岑浩輝將成唯一參選人
土地共享涉踩后海灣濕地 與南生圍保育公園重疊 環團：破政府龍門 新地：改劃由政府進行
土地共享涉踩后海灣濕地 與南生圍保育公園重疊 環團：破政府龍門 新地：改劃由政府進行
白衣人案 控方指片段證執棍掟人
白衣人案 控方指片段證執棍掟人
賣豬仔案押後 一男另認洗錢
賣豬仔案押後 一男另認洗錢
父姦女認禽獸求輕判 官稱近期案例多從嚴
父姦女認禽獸求輕判 官稱近期案例多從嚴
落馬洲科技園地盤斷吊臂 5工人送院
落馬洲科技園地盤斷吊臂 5工人送院
楊家誠洗黑錢充公財產 稱待賣樓還款
楊家誠洗黑錢充公財產 稱待賣樓還款
闖高院職員通道襲保安 男子判醫院令
闖高院職員通道襲保安 男子判醫院令
灣區熱搜：南沙經濟失速 上半年GDP料跌6.7% 穗全市灣區三大合作區唯一倒退
灣區熱搜：南沙經濟失速 上半年GDP料跌6.7% 穗全市灣區三大合作區唯一倒退
灣區熱搜：路不通人不聚 制約南沙發展
灣區熱搜：路不通人不聚 制約南沙發展
【Emily】黃大仙賀誕 「過海」灣仔無人機匯演 3周非遺綵燈節 近百場表演
【Emily】黃大仙賀誕 「過海」灣仔無人機匯演 3周非遺綵燈節 近百場表演
【Emily】郵政推一套6枚成語故事郵票
【Emily】郵政推一套6枚成語故事郵票
【Emily】如心酒店英籍總裁：拎回鄉證過關 唔使同事等
【Emily】如心酒店英籍總裁：拎回鄉證過關 唔使同事等
【Emily】香港大使會一周年 林健鋒：中東探商機有成果
【Emily】香港大使會一周年 林健鋒：中東探商機有成果
【Emily】葉劉寧波考察永新光學 憶故友曹光彪賞識
【Emily】葉劉寧波考察永新光學 憶故友曹光彪賞識