舒適堡結業 政府專責組警商罪科介入

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡上周宣布「暫時全線結業」，受影響消費者及僱員不斷上升。政府昨晚發稿稱高度關注事件，已成立跨部門專責調查小組盡快處理個案，海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉其他刑事罪行跟進調查，如發現違反相關條例會執法。新聞稿提到，警方商罪科已成立專案小組，循詐騙和虛假陳述方向調查。
截至昨午，消委會共接獲1725宗相關投訴，涉總金額近5986萬元，平均每宗個案涉約3.47萬元，最高一宗涉近182萬元；海關和警方截至昨午4時分別接獲733宗及19宗相關舉報。
立法會選委界議員江玉歡昨表示，舒適堡推銷「一世」會籍的手法極度誇大，對消費者完全無保障，建議增設信託戶口、限制機構收費年限等方式規範預繳式消費。
員工方面，協助受影響人士的民建聯區議員葉文斌昨陪同10多名舒適堡教練到勞工處沙田辦事處追討欠薪，最嚴重個案涉6位數薪金，葉擔心最終破產欠薪保障基金未能承受索償金額；考慮到舒適堡負責人未必願意協商欠薪安排，不少求助人選擇控告公司。
教練晤「新投資者」 指薪酬不樂觀
舒適堡日前稱，「新投資者」與灣仔分店原址業主達成初步共識，該店日內重開。葉引述部分教練表示，近日獲「新投資者」團隊邀請會面，惟薪酬待遇不樂觀，營運亦未見周全安排。截至昨午，勞工處接獲約540名舒適堡僱員求助。