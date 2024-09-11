舒適堡結業 政府專責組警商罪科介入

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡上周宣布「暫時全線結業」，受影響消費者及僱員不斷上升。政府昨晚發稿稱高度關注事件，已成立跨部門專責調查小組盡快處理個案，海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉其他刑事罪行跟進調查，如發現違反相關條例會執法。新聞稿提到，警方商罪科已成立專案小組，循詐騙和虛假陳述方向調查。