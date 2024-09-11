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港聞二

聯院地盤示威外勞收通知被炒 發展局：已要求僱主承諾不解僱

【明報專訊】聯合醫院擴建工程發生涉外勞的僱傭糾紛，有工人前日到地盤聚集抗議，當晚約40名外勞收到管理公司短訊稱被解僱。發展局昨日發聲明稱已介入事件，並指有關工程的總承建商及分包商不會解僱涉事外勞；要求總承建商須嚴格監督其分包商僱主，確保外勞權益。建造業總工會稱繼續跟進事件，包括和外勞保持聯絡及到地盤了解，提及工人已向深圳警方報警，亦促政府加強保障工務工程外勞的權益。

建造業總工會理事長周思傑說，曾到地盤抗議的工人前晚返回深圳宿舍途中，收到管理公司短訊稱，抗議工人會遭解僱，當夜聯絡發展局、勞工處、醫務衛生局及醫管局等部門。工會引述涉事內地工人稱，被管理公司拖欠薪金，以及每月被扣起6000元款項。

發展局昨在社交媒體發帖文稱，前晚接獲建造業總工會信息，指昨日到場投訴的外地勞工可能遭解僱，發展局隨即聯絡總承建商，責成其查究及妥善處理，保障輸入勞工的權益。

局方稱，總承建商及分包商作為僱主已向該批外勞澄清不會被解僱，昨晨僱主亦再次承諾。

屬內地公司 工人深圳報警

發展局稱已與相關部門，要求總承建商須嚴格監督其分包商僱主，確保沒有任何外勞的權益被剝削，尤其外勞就其權益作出舉報時，不應被解僱或面對任何形式的處罰；局方亦會督促有關承建商履責。

周思傑亦表示，有關管理公司為內地公司，涉嫌欺騙，他稱工人已在深圳報警。

相關字詞﹕建造業總工會 發展局 聯合醫院 外勞

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