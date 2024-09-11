內地團11人食物中毒 衛署查土瓜灣兩食店

【明報專訊】有內地旅行團11名團友前日（9日）在土瓜灣用膳後懷疑食物中毒，昨早在九龍城遊覽時上吐下瀉並送院治理。旅監局確認涉事旅客曾到土瓜灣「嘉樂軒」及「金港薈」進食團餐，亦曾進食自行帶備的食物，正調查事件。衛生防護中心稱，不排除涉食物交叉污染、過早預製及沒有徹底翻熱。據悉，受影響團友曾進食白焯蝦等菜式。
旅監局：曾食團餐自備食物
其餘52人無不適
警方昨午12時許接報，指多人在九龍城道飛達工業中心外嘔吐及肚瀉。消防出動逾10輛救護車及流動傷者治療車，將8男3女送往伊利沙伯醫院治理。現場相片所見，有男團友在路邊嘔吐。團長鄒先生稱前晚起有團友肚瀉，有人「凌晨4時就蹲在廁所，蹲到6點多」，指前晚曾進食龍蝦等，懷疑晚餐有問題。
旅監局稱送院團友來自同一旅行代理商的兩個旅行團，均於前日來港，並在嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，有關食肆表示無供應龍蝦菜式。衛生署稱受影響8男3女年齡55至68歲，病徵包括腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等，全部均已求醫，毋須入院，情况穩定。
團長：曾食龍蝦疑晚餐出事
金港薈：無供應龍蝦菜式
衛生署稱，衛生防護中心與食安中心人員已到金港薈視察並抽樣化驗，並指示即時停業清洗消毒及改善食物烹調流程和衛生，另會到嘉樂軒視察。食安中心回覆稱巡查金港薈發現廚房牆壁破損，違反《食物業規例》，即時檢控。據悉，受影響團友曾於嘉樂軒食紅燒肉、紅燒豆腐和回鍋肉等，另於金港薈食白焯蝦、雞翼和蒸蛋等。
旅監局稱兩團其餘52人未有不適，繼續行程，按原定計劃昨日離港，而前日分別有728及1372名內地旅客到上述兩間食肆用膳，未出現類似病徵。旅遊事務署稱，文體旅局長楊潤雄高度重視訪港旅客福祉。
位於土瓜灣美景街的金港薈昨午仍有開門，未見有客。被問到是否有內地團食龍蝦後食物中毒，職員稱不清楚，「這裏沒龍蝦（菜式）」。
金港薈今年7月亦曾有內地旅客用膳後疑食物中毒，衛生署稱共17人受影響，涉事餐廳處理經烹煮蝦的容器曾用於處理其他生或未煮熟食物，蝦的烹煮時間亦不足。