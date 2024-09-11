內地團11人食物中毒 衛署查土瓜灣兩食店

旅監局：曾食團餐自備食物

其餘52人無不適

警方昨午12時許接報，指多人在九龍城道飛達工業中心外嘔吐及肚瀉。消防出動逾10輛救護車及流動傷者治療車，將8男3女送往伊利沙伯醫院治理。現場相片所見，有男團友在路邊嘔吐。團長鄒先生稱前晚起有團友肚瀉，有人「凌晨4時就蹲在廁所，蹲到6點多」，指前晚曾進食龍蝦等，懷疑晚餐有問題。

旅監局稱送院團友來自同一旅行代理商的兩個旅行團，均於前日來港，並在嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，有關食肆表示無供應龍蝦菜式。衛生署稱受影響8男3女年齡55至68歲，病徵包括腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等，全部均已求醫，毋須入院，情况穩定。

團長：曾食龍蝦疑晚餐出事

金港薈：無供應龍蝦菜式

衛生署稱，衛生防護中心與食安中心人員已到金港薈視察並抽樣化驗，並指示即時停業清洗消毒及改善食物烹調流程和衛生，另會到嘉樂軒視察。食安中心回覆稱巡查金港薈發現廚房牆壁破損，違反《食物業規例》，即時檢控。據悉，受影響團友曾於嘉樂軒食紅燒肉、紅燒豆腐和回鍋肉等，另於金港薈食白焯蝦、雞翼和蒸蛋等。

旅監局稱兩團其餘52人未有不適，繼續行程，按原定計劃昨日離港，而前日分別有728及1372名內地旅客到上述兩間食肆用膳，未出現類似病徵。旅遊事務署稱，文體旅局長楊潤雄高度重視訪港旅客福祉。

位於土瓜灣美景街的金港薈昨午仍有開門，未見有客。被問到是否有內地團食龍蝦後食物中毒，職員稱不清楚，「這裏沒龍蝦（菜式）」。

金港薈今年7月亦曾有內地旅客用膳後疑食物中毒，衛生署稱共17人受影響，涉事餐廳處理經烹煮蝦的容器曾用於處理其他生或未煮熟食物，蝦的烹煮時間亦不足。