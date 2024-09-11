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港聞二

觀塘顛沛20載 告別票控 爭取6年 老表匠獲牌在即

【明報專訊】觀塘市中心正在重建，在區內服務街坊多年的七旬無牌鐘表修理工匠佘永盛，憑着對鐘表的熱愛，自2018年爭取牌照，食環署近日終同意向他簽發固定攤位（工匠）小販牌照（下稱「工匠牌」），待觀塘區議會食物環境衛生委員會下周一（16日）審議，如獲發牌，料最快11月遷至新位置經營。佘伯回顧過去6年爭牌之路，說「一天都光晒」。協助他的義工相信，佘伯將成為首名成功自行申請工匠牌的人，此個案開先例，讓食環署日後更彈性處理工匠牌申請。

明報記者 蔡穎琳

團體：開先例後 料申牌更彈性

觀塘區議會討論文件引述食環署稱，觀塘區現有一名工匠有意在駿業里行人天橋底旁行人路經營，並願繳付每年牌照費和攤位費共3458元，攤位面積不得超過0.4乘0.5米，經初步查核，均符合工匠牌申請資格，該署已評估地點，並諮詢相關部門及機構，包括消防、警務處和港鐵等，均對地點無異議，故原則上同意簽發工匠牌。

2009年普查工匠 離港錯失登記

食環署於1970年代初停發小販牌，2009年全港普查，共辨識及登記123名無牌工匠，佘伯當時因前妻患病而往內地，錯失登記，遂申請工匠牌不果（見表）。連同佘伯，觀塘於2016年共有5名工匠，至今兩人退休，其餘兩人分別獲發牌維修鐘表及補鞋，僅佘伯未有牌。民間團體前年起向網民蒐集佘伯自2009至2011年於裕民坊經營的證據，包括2010年向警署查詢裕民坊失物的紀錄，另提供2015年電影《殺破狼II》片段，讓食環署信納佘伯曾在裕民坊經營。

網民蒐電影警署紀錄證經營多年

76歲的佘伯維修鐘表約40年，昨接受本報訪問時說，喜歡手表「日夜都不停，堅持到無力先停」，如同其名字諧音「永勝」，永不服輸，「（申請工匠牌照）堅持6年、唔輸得」。1980年代於觀塘拜師學藝，佘伯先後在沙田、牛池灣、銅鑼灣擺檔，曾在銅鑼灣上舖，惟敵不過貴租，返回觀塘開檔逾廿載，不時被驅趕及票控；他慨嘆過去因無牌經營而顛沛流離，自己患高血壓及心臟病，每次遭票控幾乎「心臟病發」，日後有牌毋須再擔驚受怕。

佘伯暫於裕民坊商場對出休憩空間擺檔，擬發牌地點為駿業里行人天橋底旁行人路。他說，能告別日曬雨淋日子，亦不擔心新址位於工業區會減少生意，惟新簽發牌照不能繼承和轉讓，期望太太可繼承手藝。

每月罰款數百至上千「擔驚受怕」

民間團體「活在觀塘」創辦人袁智仁一直協助佘伯申牌，指佘伯幾乎每月遭票控，罰款數百至上千元不等，又要上庭，備受壓力。袁稱有信心區議會批准發牌，可擺脫「無牌小販」標籤，獲認可為工匠，重拾尊嚴，並預料佘伯成為首名自行申請工匠牌的人，能讓食環署日後更彈性處理申請，而非按2009年普查結果決定。

袁亦促請食環署再做普查，提議重建發展可與工匠並存，政府應研究把工匠塑造成街道特色，或邀年輕商戶與工匠在裕民市集推出聯乘活動。

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