懲教3院所推囚犯親友網購平台 須用華潤萬家App

資料指無招標 稱曾公開邀請

懲教署去年11月推出在囚者親友探訪電子預約服務平台，以便預約未來7天探訪。該署昨起推行先導計劃，親友可通過該平台訂購「認可交來物品」，再於供應商平台網上付款，物品其後會直送懲教院所。平台要求親友訂購物品前在手機安裝「萬分FANS」應用程式以付款。應用程式發行平台顯示，程式由深圳市華潤萬家電子商務有限公司開發，適用於U購Select超市、VanGO便利店等。

懲教署回覆本報查詢稱，留意到在囚者親友在市面購買部分認可交來物品時或遇到困難，新服務旨在提供多一種選擇，他們仍可沿用現行方式自行購買物品予在囚者，署方會適時檢視新服務成效及將服務推展至所有懲教院所。

稱無參與定價 研擴所有院所

翻查資料，有傳媒2022年8月報道，懲教署向在囚者家屬發放問卷，稱正計劃推行認可物資中央銷售系統，並問及若物資價錢較自行購買貴10%是否可接受。被問到問卷結果，懲教署無透露，回覆稱貨品價格由供應商制定，署方無參與定價，亦無從供應商獲取利潤或收費。至於先導計劃的撥款、訂購物品的安檢流程等，懲教署無回應。

邵家臻：減貨品版本爭議

立法會前議員邵家臻曾因「佔中」被判囚8個月，亦曾協助為還押者提供物資支援。他說，在囚及還押者對物資需求極大，舉例自己被監禁在赤柱監獄時，約兩星期才獲派一卷廁紙，要用親友送來的紙巾。對於訂購服務，邵稱過往曾因朱古力重量、牙線包裝問題等令親友「周圍撲」，認為懲教署統一購買平台方便，亦減少貨品版本爭議，惟憂慮定價較市面貴。

明報記者 郭曉欣