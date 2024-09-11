9月初掛 天橋96%國旗區旗破損 路署稱颱風所致已更換 議員籲關注物料免浪費公帑

【明報專訊】國慶75周年將至，全港各區都有掛國旗和區旗慶祝。本報接獲讀者報料，在新蒲崗橫跨太子道東、連接Mikiki商場的行人天橋上，所掛國旗和區旗不少出現破損。本報記者昨日到場統計，該處懸掛的227面國旗和區旗中，至少219面有破損，佔約96%，包括旗的一邊角位或兩邊角位破爛、旗面有黑點或黑色污漬。《國旗及國徽條例》提到，破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽不得展示或使用。本報昨日查詢，路政署回覆稱已通知承辦商跟進，該天橋昨晚已更換受損的旗。有立法會議員認為，政府應關注維護國旗區旗及所用物料。
署方：風後巡查即告承辦跟進
路政署回覆稱，為慶祝中華人民共和國成立75周年，委託承辦商9月初在轄下多條公共行人天橋、行人隧道，以及有蓋行人通道懸掛節慶宣傳品及以國旗和區旗組成的串旗，以營造節慶氛圍；早前颱風「摩羯」吹襲後，曾派員巡查各公共行人天橋的節慶宣傳品和串旗狀况，發現包括涉事天橋在內的部分地點有串旗被吹至鬆脫或受損，已即時通知承辦商盡快跟進。
《國旗及國徽條例》和《區旗及區徽條例》提及，破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽，須按行政長官規定的方式收回或處置。翻查政府總部禮賓處網頁，行政長官公布的規定方式收回，為交到指定回收點，由政府定期統一處理。
227旗8完整 嚴重者3邊破損
本報記者昨午曾到該行人天橋觀察和統計，發現該處掛上的227面國旗和區旗中，只有8面完整，當中3面區旗無黑色污漬。破損均在旗的邊緣和角位，布料線口散脫，國旗和區旗共有89面出現兩邊角位置破損，一邊角位破損的則有130面，較嚴重的3邊都有破損。
選委界立法會議員江玉歡說，國旗和區旗掛在天橋只屬遠觀，難免會有少許污漬，但旗幟邊緣破爛，政府長遠而言應關注國旗和區旗用的物料，認為現時出現的破損情况證明該批國旗和區旗不耐用，日後難以重用，會浪費公帑。
在啟德附近上班的許先生稱留意到天橋掛上國旗和區旗，但由於天橋風太大，平日路過都沒察覺旗有破損或黑色污漬。
市民稱少留意 料造工問題
於附近居住的方同學說，平日路過天橋亦不太留意已掛旗幟，認為出現破損則應更換，破損屬造工質素問題。
明報記者
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