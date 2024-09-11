9月初掛 天橋96%國旗區旗破損 路署稱颱風所致已更換 議員籲關注物料免浪費公帑

署方：風後巡查即告承辦跟進

路政署回覆稱，為慶祝中華人民共和國成立75周年，委託承辦商9月初在轄下多條公共行人天橋、行人隧道，以及有蓋行人通道懸掛節慶宣傳品及以國旗和區旗組成的串旗，以營造節慶氛圍；早前颱風「摩羯」吹襲後，曾派員巡查各公共行人天橋的節慶宣傳品和串旗狀况，發現包括涉事天橋在內的部分地點有串旗被吹至鬆脫或受損，已即時通知承辦商盡快跟進。

《國旗及國徽條例》和《區旗及區徽條例》提及，破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽，須按行政長官規定的方式收回或處置。翻查政府總部禮賓處網頁，行政長官公布的規定方式收回，為交到指定回收點，由政府定期統一處理。

227旗8完整 嚴重者3邊破損

本報記者昨午曾到該行人天橋觀察和統計，發現該處掛上的227面國旗和區旗中，只有8面完整，當中3面區旗無黑色污漬。破損均在旗的邊緣和角位，布料線口散脫，國旗和區旗共有89面出現兩邊角位置破損，一邊角位破損的則有130面，較嚴重的3邊都有破損。

選委界立法會議員江玉歡說，國旗和區旗掛在天橋只屬遠觀，難免會有少許污漬，但旗幟邊緣破爛，政府長遠而言應關注國旗和區旗用的物料，認為現時出現的破損情况證明該批國旗和區旗不耐用，日後難以重用，會浪費公帑。

在啟德附近上班的許先生稱留意到天橋掛上國旗和區旗，但由於天橋風太大，平日路過都沒察覺旗有破損或黑色污漬。

市民稱少留意 料造工問題

於附近居住的方同學說，平日路過天橋亦不太留意已掛旗幟，認為出現破損則應更換，破損屬造工質素問題。

明報記者

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