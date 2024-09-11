明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

9月初掛 天橋96%國旗區旗破損 路署稱颱風所致已更換 議員籲關注物料免浪費公帑

【明報專訊】國慶75周年將至，全港各區都有掛國旗和區旗慶祝。本報接獲讀者報料，在新蒲崗橫跨太子道東、連接Mikiki商場的行人天橋上，所掛國旗和區旗不少出現破損。本報記者昨日到場統計，該處懸掛的227面國旗和區旗中，至少219面有破損，佔約96%，包括旗的一邊角位或兩邊角位破爛、旗面有黑點或黑色污漬。《國旗及國徽條例》提到，破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽不得展示或使用。本報昨日查詢，路政署回覆稱已通知承辦商跟進，該天橋昨晚已更換受損的旗。有立法會議員認為，政府應關注維護國旗區旗及所用物料。

署方：風後巡查即告承辦跟進

路政署回覆稱，為慶祝中華人民共和國成立75周年，委託承辦商9月初在轄下多條公共行人天橋、行人隧道，以及有蓋行人通道懸掛節慶宣傳品及以國旗和區旗組成的串旗，以營造節慶氛圍；早前颱風「摩羯」吹襲後，曾派員巡查各公共行人天橋的節慶宣傳品和串旗狀况，發現包括涉事天橋在內的部分地點有串旗被吹至鬆脫或受損，已即時通知承辦商盡快跟進。

《國旗及國徽條例》和《區旗及區徽條例》提及，破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽，須按行政長官規定的方式收回或處置。翻查政府總部禮賓處網頁，行政長官公布的規定方式收回，為交到指定回收點，由政府定期統一處理。

227旗8完整 嚴重者3邊破損

本報記者昨午曾到該行人天橋觀察和統計，發現該處掛上的227面國旗和區旗中，只有8面完整，當中3面區旗無黑色污漬。破損均在旗的邊緣和角位，布料線口散脫，國旗和區旗共有89面出現兩邊角位置破損，一邊角位破損的則有130面，較嚴重的3邊都有破損。

選委界立法會議員江玉歡說，國旗和區旗掛在天橋只屬遠觀，難免會有少許污漬，但旗幟邊緣破爛，政府長遠而言應關注國旗和區旗用的物料，認為現時出現的破損情况證明該批國旗和區旗不耐用，日後難以重用，會浪費公帑。

在啟德附近上班的許先生稱留意到天橋掛上國旗和區旗，但由於天橋風太大，平日路過都沒察覺旗有破損或黑色污漬。

市民稱少留意 料造工問題

於附近居住的方同學說，平日路過天橋亦不太留意已掛旗幟，認為出現破損則應更換，破損屬造工質素問題。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國慶 區旗及區徽條例 國旗及國徽條例 國慶75周年

上 / 下一篇新聞

話你知：申訴署指掛旗莊嚴 倡行政署統籌分工
話你知：申訴署指掛旗莊嚴 倡行政署統籌分工
懲教3院所推囚犯親友網購平台 須用華潤萬家App
懲教3院所推囚犯親友網購平台 須用華潤萬家App
觀塘顛沛20載 告別票控 爭取6年 老表匠獲牌在即
觀塘顛沛20載 告別票控 爭取6年 老表匠獲牌在即
內地團11人食物中毒 衛署查土瓜灣兩食店
內地團11人食物中毒 衛署查土瓜灣兩食店
聯院地盤示威外勞收通知被炒 發展局：已要求僱主承諾不解僱
聯院地盤示威外勞收通知被炒 發展局：已要求僱主承諾不解僱
舒適堡結業 政府專責組警商罪科介入
舒適堡結業 政府專責組警商罪科介入
指華仁工程費被拖 婦抱嬰天台危站
指華仁工程費被拖 婦抱嬰天台危站
設備消毒存放不當 新都醫療收警告
設備消毒存放不當 新都醫療收警告
指女囚夏天短褲禁令歧視 鄒幸彤准覆核
指女囚夏天短褲禁令歧視 鄒幸彤准覆核
港怡料年內獲藥監認證 將研癌症藥
港怡料年內獲藥監認證 將研癌症藥
青年企業家峰會 國民黨副主席赴會 連勝文：遺憾台港停官方往來
青年企業家峰會 國民黨副主席赴會 連勝文：遺憾台港停官方往來
李家超稱台商已融入珠三角 灣區發展可開區域協調新篇章
李家超稱台商已融入珠三角 灣區發展可開區域協調新篇章
取96%澳門選委提名 岑浩輝將成唯一參選人
取96%澳門選委提名 岑浩輝將成唯一參選人
土地共享涉踩后海灣濕地 與南生圍保育公園重疊 環團：破政府龍門 新地：改劃由政府進行
土地共享涉踩后海灣濕地 與南生圍保育公園重疊 環團：破政府龍門 新地：改劃由政府進行
白衣人案 控方指片段證執棍掟人
白衣人案 控方指片段證執棍掟人
賣豬仔案押後 一男另認洗錢
賣豬仔案押後 一男另認洗錢
父姦女認禽獸求輕判 官稱近期案例多從嚴
父姦女認禽獸求輕判 官稱近期案例多從嚴
落馬洲科技園地盤斷吊臂 5工人送院
落馬洲科技園地盤斷吊臂 5工人送院
楊家誠洗黑錢充公財產 稱待賣樓還款
楊家誠洗黑錢充公財產 稱待賣樓還款
闖高院職員通道襲保安 男子判醫院令
闖高院職員通道襲保安 男子判醫院令
灣區熱搜：南沙經濟失速 上半年GDP料跌6.7% 穗全市灣區三大合作區唯一倒退
灣區熱搜：南沙經濟失速 上半年GDP料跌6.7% 穗全市灣區三大合作區唯一倒退
灣區熱搜：路不通人不聚 制約南沙發展
灣區熱搜：路不通人不聚 制約南沙發展
【Emily】黃大仙賀誕 「過海」灣仔無人機匯演 3周非遺綵燈節 近百場表演
【Emily】黃大仙賀誕 「過海」灣仔無人機匯演 3周非遺綵燈節 近百場表演
【Emily】郵政推一套6枚成語故事郵票
【Emily】郵政推一套6枚成語故事郵票
【Emily】如心酒店英籍總裁：拎回鄉證過關 唔使同事等
【Emily】如心酒店英籍總裁：拎回鄉證過關 唔使同事等
【Emily】香港大使會一周年 林健鋒：中東探商機有成果
【Emily】香港大使會一周年 林健鋒：中東探商機有成果
【Emily】葉劉寧波考察永新光學 憶故友曹光彪賞識
【Emily】葉劉寧波考察永新光學 憶故友曹光彪賞識