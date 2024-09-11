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港聞二

灣區熱搜：路不通人不聚 制約南沙發展

【明報專訊】對於一個區域的發展能成功與否，有句俗語「路通則財通」，即只要交通便利、人流匯聚，有人便能帶動產業，有產業自然財也會到。南沙發展的其中一大制約，就是路不通、人不聚。

從整個大灣區看，南沙是地理幾何中心，處於大灣區9+2範圍的中心區域，但作為廣州轄區，與廣州市中心的距離超過50公里，令廣州市區和南沙之間的日常往返十分困難。以最方便的地鐵來看，2007年全線開通的廣州地鐵4號線由於車速所限，從南沙區中心的金洲和蕉門站到珠江新城至少需要個多小時；2021年9月，最高時速160公里的廣州地鐵18號線開通，雖然從南沙到廣州市區只需30分鐘，但南沙區內只有橫瀝及萬頃沙兩個不位於區域中心的車站，4號線和18號線又沒接駁線聯通，令出市區的18號線與南沙大多數居民無緣。

除了廣州市中心往南沙不便，香港到南沙雖可乘坐高鐵到慶盛站，但每日只有兩班；從慶盛站到蕉門，網約車也要走30分鐘。在交通制約下，南沙區的人口增長緩慢，去年區內常住人口96.79萬，比花都還少，與「十四五」時期南沙定下的120萬目標也相去甚遠。

面積遠超前海橫琴 開發潛力仍存

雖然如此，南沙的發展潛力仍存，除了位處大灣區中心，其803平方公里面積遠超只有百餘平方公里的前海和橫琴，可利用開發的土地多，大型規劃易。此外，雖說現時交通不便，但未來南沙的軌道交通樞紐將擴大到一主（南沙站）、一輔（慶盛站）、三個功能站（通用機場站、蕉門站、橫瀝站）；另外年底通車的南中高速萬頃沙支線，連接南中高速和深中通道，屆時南沙到中山的車程可縮短至20分鐘。

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