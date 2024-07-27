灣區熱搜：南沙經濟失速 上半年GDP料跌6.7% 穗全市灣區三大合作區唯一倒退

明報記者 陳子凌

按上述計算結果，南沙上半年經濟表現不容樂觀。綜觀廣州市其他區表現，天河、黃埔及越秀的GDP位列三甲，按年增速2.5%左右；隨後的白雲及海珠GDP雖在1500億元水平以下，但按年增速超過6%，以增幅計是各區之冠；至於從各區已公布的結果看，增速最差的是番禺和增城，只有0.6%及0.5%，但保住升幅（見表）。

穗11區經濟數據 南沙未披露

若將南沙與另外兩個合作區前海及橫琴的增長比較，情况同樣不濟：前海上半年GDP錄得1213.8億元，按年增長7.1%；橫琴249.93億元，按年增長6.1%。值得注意的是，過去3年三大合作區GDP都保持增長，而且南沙增速一直跑贏橫琴（見圖）。事實上，南沙是廣州市乃至大灣區的發展核心區之一，尤其是2022年國務院發布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（簡稱《南沙方案》），提出加快推動南沙深化粵港澳全面合作，目標打造成為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略平台。同年在嚴峻疫情下，南沙區仍以4.2%的經濟增速位列廣州市11區之冠。

南沙今年上半年經濟滑鐵盧固然令人意外，更讓人關注的是，今年2月南沙區委副書記、區長吳揚在廣州市高質量發展大會表示，今年南沙區全年GDP增長目標7%以上，若以上半年按年跌6.7%的表現來看，要全年達標十分困難。

汽車業佔比高 燃油車衰落影響大

對於南沙經濟失速，有分析指出，經濟增速最差的南沙、番禺和增城都是汽車產業比例較高，而內地燃油車逐漸衰落，以及新能源汽車競爭加劇，對這些地區的影響較大。例如新能源汽車重鎮番禺雖有廣汽埃安的生產線落戶，但廣汽埃安上半年產量按年下滑35.26%，銷量按年減39.65%。

傳爭建Tesla超級工廠 未有下文

不過，近期希音集團（Shein）於增城區建供應鏈總部已獲批，總投資36.9億元；阿里巴巴全球速賣通在華南地區設立的首個跨境電商產業園區亦已正式落戶番禺，均有望為番禺和增城兩區帶來新的經濟增長。至於南沙，早前雖傳出廣州市有意爭取Tesla將中國第二超級工廠落戶南沙，但目前還是只聞樓梯響。

對於南沙的發展，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，廣州作為大灣區核心城市，一定要用好南沙對外開放的發展優勢。他認為南沙的發展空間和潛力非常大，但首先要整體及系統地思考如何做好城市規劃建設和改革開放，不要零敲碎打地學習香港經驗，而是與香港的規則、規制、管理和標準實現有系統的對接。

不過，鄭永年指出，南沙在發展過程中，穩很重要，穩不代表慢，快也不代表好，看一個地方的發展也不能只看各種「速度」，更要看是否構建優質營商環境，為發展打好基礎。