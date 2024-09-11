港怡料年內獲藥監認證 將研癌症藥

現時本港有3間公立醫院和一間私院取得藥監局相關認證，包括威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、香港眼科醫院及養和醫院。曾慶亷前日出席投資推廣署舉辦的醫療科技研討會稱，海外科研成果若要引入內地，須有藥監局認可的臨牀試驗中心參與，港怡醫院正申請成為本港第五間認可機構，有望今年獲批。

稱私院資源靈活 推動科研更快

曾慶亷說，藥監局對認可中心的化驗室、放射科及藥物管理等有不同要求，該院須逐一符合；一旦獲批，院方將與不同藥廠和機構商討，展開癌症有關藥研。他稱本港以往科研集中在公院，惟因涉公帑運用會「小心些」，該院作為私院且為香港大學的教學醫院，可較靈活展開研究，推動本港醫療科研速度會更快。

總部位於新加坡的港怡醫院2021年獲投資推廣署協助拓展香港業務，該署今年首8個月亦協助9間醫療科技公司在港開設或拓展業務，該些公司來自美國、法國、韓國和內地。投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓說，首8個月引入的外國公司數目看齊去年全年，其中創科相關公司數目增長。

投廣署：美商業警示影響有限

美國向本港發出「更新版商業警示」，黃認為對外資科研企業來港吸引力影響有限，因海外企業主要考慮商機和政府對創科的支持，而本港創科研發和產業鏈完整，且有內地和一帶一路市場，較其他先進國家有優勢。他說美國食品及藥物管理局（FDA）批核醫療儀器或藥物申請只看質量和安全，且第二和第三期臨牀研究一般多地區參與，地緣政治不影響本港科研成果向FDA申請註冊。

美企稱港把關嚴 加快FDA批核

來自美國、主力研發磁力共振技術的美時醫療今年初總部遷至香港拓展業務，美時醫療創始人及首席運營官楊思敏說，本港具有獲認可的檢測機構，鄰近深圳有供應商，本港醫生亦把關嚴謹，助加快向FDA申請註冊程序。他說FDA批核科研成果不受來源地所限，只要採用美國認證的臨牀試驗標準便可。