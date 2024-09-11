設備消毒存放不當 新都醫療收警告

明報記者 張逸羲

服務涵內窺鏡檢查牙科

位於尖沙嘴彌敦道26號的新都專科醫療中心持有衛生署發出的日間醫療中心牌照，提供普通科、個別專科、牙科、疫苗接種、大腸鏡和胃鏡檢查等服務。衛生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，署方今年7月向該中心發出警告，指其感染控制措施不足及藥物管理不當。

衛生署回覆稱會定期監察持牌日間醫療中心，署方調查發現該間提供內窺鏡程序的日間醫療中心，持續未能為可重複使用的醫療設備妥善滅菌，儲存內窺鏡、檢查和處理過期物品、藥物管理不當，署方於過去數月已兩次發出要求通知，惟該中心仍未糾正所有違規情况。該署稱已採取規管行動，向該中心發警告，並已要求立即採取補救措施，署方會繼續監察日間醫療中心的合規情况。

衛署指數月兩發通知未糾正

新都稱已即時檢視 必遵守則

新都醫療回覆稱，收到衛生署信件通知後，已即時由醫生及專業護理人員檢視相關感染控制措施及藥物管理程序，並已按署方要求改善。該集團稱，中心以病人健康為大前提，嚴格遵守《日間醫療中心實務守則》執行既定醫療程序，一旦署方有相應要求或更新指引，中心定必配合執行。

持牌日間醫療中心須遵從衛生署發出的《日間醫療中心實務守則》營運，未遵從者嚴重可除牌。守則列明，用於無菌組織等手術或入侵性醫療程序且可重複使用的醫療設備，須按適當滅菌程序處理，並儲存在清潔乾爽地方；內窺鏡則須按製造商指示消毒或滅菌，儲存時除去閥門及管道蓋，並垂掛於乾爽及良好通風區域。

藥物方面，守則列明所有藥物須有清晰標籤並妥善儲存，日間醫療中心亦須設機制檢查藥物有效期，不可配發或施用過期藥物，且須妥善棄置。

本身是外科醫生的林哲玄說，廠商對內窺鏡消毒程序有清晰和詳細指引，包括使用後須即時以藥水清洗，指引規定擦洗方式和次數，其後再用「洗鏡機」加入藥水清洗，亦須遵從瀝乾方式；若未能跟足程序，會增加病人交叉感染風險。