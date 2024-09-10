聯合醫院擴建分判外勞糾紛 醫管局：責成總建商處理

【明報專訊】醫管局昨發聲明表示，得悉聯合醫院擴建工程的總承建商轄下僱用的分判商牽涉建造業輸入勞工的勞資糾紛，局方高度關注，已立即責成總承建商盡快與分判商妥善處理，確保分判商按照勞工合約解決事件，總承建商已向勞工處報告事件。建造業總工會稱昨日逾50名工人在地盤外聚集抗議，投訴被拖欠8月份薪水，部分指被管理公司「巧立名目」收取中介費等。
翻查資料，聯合醫院擴建計劃上層結構建築及翻新工程於2020年第三季展開，料明年開始分階段完成。據了解，工程進度未受影響，而工程總承建商為「利基-現代建設聯營」。本報昨查詢利基，截稿前未獲回應。
總建商利基截稿前未回覆
建造業總工會副理事長趙建強昨到聯合醫院為工人提供協助，他說至昨午約55名工人在院外聚集，稱被拖欠8月份薪水，每人約2.7萬元；部分工人投訴管理公司額外徵收中介費等費用。趙稱最後由管理公司開出8月份薪水支票，但工人此前被徵收的中介費等不合理費用仍待追討。
建總在facebook提及工人在地盤抗議時，管理公司曾一度表示「鬧事的工友會被全部解僱」，部分外勞受脅迫而妥協。趙建強向本報稱原則上管理公司無權解僱外勞，會密切關注事件，與涉事外勞、管理公司及大判斡旋，期望糾紛得以合理方式解決，呼籲同樣被剝削的工友聯絡工會。
勞處稱關注 已聯繫僱主建商
勞工處回覆本報稱十分關注事件，已聯繫及要求有關僱主及承判商妥善處理外勞提出的問題，並呼籲被拖欠工資或其他權益受損的僱員，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。