明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

聯合醫院擴建分判外勞糾紛 醫管局：責成總建商處理

【明報專訊】醫管局昨發聲明表示，得悉聯合醫院擴建工程的總承建商轄下僱用的分判商牽涉建造業輸入勞工的勞資糾紛，局方高度關注，已立即責成總承建商盡快與分判商妥善處理，確保分判商按照勞工合約解決事件，總承建商已向勞工處報告事件。建造業總工會稱昨日逾50名工人在地盤外聚集抗議，投訴被拖欠8月份薪水，部分指被管理公司「巧立名目」收取中介費等。

翻查資料，聯合醫院擴建計劃上層結構建築及翻新工程於2020年第三季展開，料明年開始分階段完成。據了解，工程進度未受影響，而工程總承建商為「利基-現代建設聯營」。本報昨查詢利基，截稿前未獲回應。

總建商利基截稿前未回覆

建造業總工會副理事長趙建強昨到聯合醫院為工人提供協助，他說至昨午約55名工人在院外聚集，稱被拖欠8月份薪水，每人約2.7萬元；部分工人投訴管理公司額外徵收中介費等費用。趙稱最後由管理公司開出8月份薪水支票，但工人此前被徵收的中介費等不合理費用仍待追討。

建總在facebook提及工人在地盤抗議時，管理公司曾一度表示「鬧事的工友會被全部解僱」，部分外勞受脅迫而妥協。趙建強向本報稱原則上管理公司無權解僱外勞，會密切關注事件，與涉事外勞、管理公司及大判斡旋，期望糾紛得以合理方式解決，呼籲同樣被剝削的工友聯絡工會。

勞處稱關注 已聯繫僱主建商

勞工處回覆本報稱十分關注事件，已聯繫及要求有關僱主及承判商妥善處理外勞提出的問題，並呼籲被拖欠工資或其他權益受損的僱員，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。

相關字詞﹕醫管局 勞資糾紛 外勞 建造業總工會 建造業輸入勞工計劃

上 / 下一篇新聞

舒適堡教練報警 指結業前加佣谷單 月初推獎金鼓勵「賺盡快錢」 員工質疑詐騙
舒適堡教練報警 指結業前加佣谷單 月初推獎金鼓勵「賺盡快錢」 員工質疑詐騙
觀塘店被追租849萬 Pure Fitness稱已撤訴
觀塘店被追租849萬 Pure Fitness稱已撤訴
小型賽車會批阻派員出賽 汽車會：不解指控
小型賽車會批阻派員出賽 汽車會：不解指控
港無小型賽車場 會方盼政府助覓地
港無小型賽車場 會方盼政府助覓地
研究：郊外豬牛猴糞85%含微膠 指膠污染擴大恐影響食物鏈 促加強源頭減廢
研究：郊外豬牛猴糞85%含微膠 指膠污染擴大恐影響食物鏈 促加強源頭減廢
綠色和平促推下階段走塑 環署：須考慮替代品普及度
綠色和平促推下階段走塑 環署：須考慮替代品普及度
涉收賄泄情報 總督察准120萬保釋
涉收賄泄情報 總督察准120萬保釋
中大民調：43%感立會未能監督政府 30%稱有效
中大民調：43%感立會未能監督政府 30%稱有效
領導撒瑪利亞會13載 睹兩代撕裂青年自殺率升 曾展國：救垂危學生 先改變成年人
領導撒瑪利亞會13載 睹兩代撕裂青年自殺率升 曾展國：救垂危學生 先改變成年人
治本須扭體制 嘆力不足「做到死有咩用？」
治本須扭體制 嘆力不足「做到死有咩用？」
商界出身「比社工更社工」 修哲學助了解別人
商界出身「比社工更社工」 修哲學助了解別人
倡小型地皮減附帶條款 工程師學會：增投地意欲利開發
倡小型地皮減附帶條款 工程師學會：增投地意欲利開發
租豪宅踩線劫KOL 4匪囚32至76月 事主「蘇淼淼」常貼文炫富 失名袋首飾值千萬
租豪宅踩線劫KOL 4匪囚32至76月 事主「蘇淼淼」常貼文炫富 失名袋首飾值千萬
白衣人案控方開案兩頁紙 官令補充案發地點
白衣人案控方開案兩頁紙 官令補充案發地點
青年受騙「為減刑責」當跑腿 參與冒認公安 騙老翁1600萬
青年受騙「為減刑責」當跑腿 參與冒認公安 騙老翁1600萬
內地博士生穢物潑女認非禮 官指不真誠未坦白
內地博士生穢物潑女認非禮 官指不真誠未坦白
女囚夏天禁穿短褲 鄒幸彤覆核指性別歧視
女囚夏天禁穿短褲 鄒幸彤覆核指性別歧視
7初中生涉勒索同學被捕 涉款3萬 事主6月下旬起缺課
7初中生涉勒索同學被捕 涉款3萬 事主6月下旬起缺課
覆核新田環評謝世傑 遭社工局紀委小組除名
覆核新田環評謝世傑 遭社工局紀委小組除名
歌賦街唐樓火警1死3傷
歌賦街唐樓火警1死3傷
母一顧三 5歲非華裔童墮樓亡
母一顧三 5歲非華裔童墮樓亡
灣區熱搜：百佳永輝超市月關4店 稱全國「調改」 「深刻認識自身問題」 未解釋是否生意不景
灣區熱搜：百佳永輝超市月關4店 稱全國「調改」 「深刻認識自身問題」 未解釋是否生意不景
灣區熱搜：百佳1984年首闖內地 現全併入永輝合營
灣區熱搜：百佳1984年首闖內地 現全併入永輝合營
灣區手記：粵語金曲 ／文：尚東美
灣區手記：粵語金曲 ／文：尚東美
【Emily】梁愛詩施榮懷籲接納反修例犯事青年 引特首習近平 話心裏不忿難建和諧社會
【Emily】梁愛詩施榮懷籲接納反修例犯事青年 引特首習近平 話心裏不忿難建和諧社會
【Emily】楊潤雄話考慮再買奧運轉播權
【Emily】楊潤雄話考慮再買奧運轉播權
【Emily】攸壆路簡約屋組件 全數製成月內運抵
【Emily】攸壆路簡約屋組件 全數製成月內運抵
【Emily】中秋維港無人機開騷 大坑火龍路線擴
【Emily】中秋維港無人機開騷 大坑火龍路線擴
【Emily】退休讀歷史 岑智明幫中大宣傳招生
【Emily】退休讀歷史 岑智明幫中大宣傳招生
【Emily】中跑道試飛完成 三跑擬年底全運作
【Emily】中跑道試飛完成 三跑擬年底全運作