聯合醫院擴建分判外勞糾紛 醫管局：責成總建商處理

翻查資料，聯合醫院擴建計劃上層結構建築及翻新工程於2020年第三季展開，料明年開始分階段完成。據了解，工程進度未受影響，而工程總承建商為「利基-現代建設聯營」。本報昨查詢利基，截稿前未獲回應。

總建商利基截稿前未回覆

建造業總工會副理事長趙建強昨到聯合醫院為工人提供協助，他說至昨午約55名工人在院外聚集，稱被拖欠8月份薪水，每人約2.7萬元；部分工人投訴管理公司額外徵收中介費等費用。趙稱最後由管理公司開出8月份薪水支票，但工人此前被徵收的中介費等不合理費用仍待追討。

建總在facebook提及工人在地盤抗議時，管理公司曾一度表示「鬧事的工友會被全部解僱」，部分外勞受脅迫而妥協。趙建強向本報稱原則上管理公司無權解僱外勞，會密切關注事件，與涉事外勞、管理公司及大判斡旋，期望糾紛得以合理方式解決，呼籲同樣被剝削的工友聯絡工會。

勞處稱關注 已聯繫僱主建商

勞工處回覆本報稱十分關注事件，已聯繫及要求有關僱主及承判商妥善處理外勞提出的問題，並呼籲被拖欠工資或其他權益受損的僱員，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。