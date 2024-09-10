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港聞二

青年受騙「為減刑責」當跑腿 參與冒認公安 騙老翁1600萬

【明報專訊】警方偵破一宗假冒官員騙案。19歲青年疑受騙以為捲入一宗內地案件，為「將功補過」參與另一宗騙案向一名七旬老翁派送偽冒文件和安排他入住酒店，老翁被騙走約1600萬元，警方調查後拘捕青年，稱不排除更多人被捕。

藉口調查財富 着事主轉帳3戶口

東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧表示，一名74歲本地男子在7月中旬接獲騙徒不明來電，指他涉及內地刑事案件。詐騙集團派人上門派送兩份「保密令」及「調查令」，更聲稱要事主調查「財富調查」，指示他開設3個銀行戶口，再將全部資產轉移到3個戶口配合「調查」，同時要求他交出戶口密碼等資料。騙徒其後於今年8月28日至9月3日將約1600萬元轉走。

被捕青年誤信「執行秘密任務」

陳耀禧稱，為避免事主與外界接觸，騙徒安排他先後入往兩間酒店。銀行職員發現戶口有可疑轉帳，遂通知警方。警方與事主接觸，始知受騙。警方經調查，上周六（7日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名負責派送文件及安排事主入住酒店的19歲青年。調查顯示，青年曾墮入另一宗騙案，詐騙集團訛稱他涉及內地案件，執行秘密任務可減輕罪行，故他參與案件。

據了解，七旬事主從事會計行業，早前接獲「南寧中國聯通」職員來電，指他牽涉一宗內地刑事案，其後再被轉駁至「中國南寧公安」，案件由銀行揭發，惟因事主聽從騙徒指示拒收任何來電，警方一度無法與他聯繫，最後至本月初登上其公司，尋獲事主。

行動中，警員檢獲兩份懷疑偽造內地法庭文件及被捕人犯案時穿著的衣物等。警方提醒，內地政府或執法機構均不會經電話或其他社交應用程式要求任何人筆錄口供及發出通緝令，亦不會要求違法者執行任務從而減輕罪責，呼籲市民如有任何懷疑，應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。

相關字詞﹕以欺騙手段取得財產 假冒官員騙案

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