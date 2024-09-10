倡小型地皮減附帶條款 工程師學會：增投地意欲利開發

建一站式平台 精簡申請程序

土地及房屋供應方面，學會建議當局應優先開展交椅洲人工島工程，確保土地供應；又建議應讓私人企業投資基建及建造項目，包括透過公私營合作模式及發售基建債券等。

談及近期有建造業者反映私人工程量持續減少、開工不足等問題，馬紹祥指香港基建工程量在過去多年維持高水平，即使在經濟周期出現一些下調，不會帶來長遠影響，當然短期內會發生個別事件，但不會評論太多。他稱，香港是一個密集城市，當人口不斷增加，對基建和建築項目有一定需求。

工程師學會前會長卜國明表示，私人工程減少，這是經濟周期使然，故學會向政府建議利用私人市場釋放出來的生產力，加大力度邀請私人企業參與政府的基建、交通等工程項目，發揮調節經濟的作用。

稱基建有需求 籲政府留人才

人才培育及教育方面，學會建議政府支持學會成立平台，促進內地優秀工程企業及工程人員與本地企業及工程師合作，打入國際市場；又希望當局盡快檢視並修訂大學工程學科入學要求和中學課程，以及優先培育本地工程人才。馬紹祥引述去年建造業議會人力調查指出，未來5年香港將缺少3000名工程師，因此如何保持和培育足夠的人才，是重要課題。

對於政府近日公布不批出最新一輪建造業輸入外勞配額，馬紹祥說，政府輸入勞工政策是審時度勢、靈活處理，按香港需要輸入人才，以滿足社會在不同時間的需求。