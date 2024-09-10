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港聞

港聞二

商界出身「比社工更社工」 修哲學助了解別人

【明報專訊】以往曾展國不時以撒瑪利亞防止自殺會總幹事身分受訪，公眾對他也許不陌生，他總是冷靜沉穩地分析事件，語氣用字溫柔細膩而帶說服力。雖然在社福界工作，其實他並非社工出身，也沒接受過輔導技巧訓練，大學畢業後在商界打滾，年近30晉升管理層之際，卻轉投社福界。他笑言不少同行了解其背景後都驚訝，因感覺他「比社工更社工」沒料商界出身。「我猜是因為我對人敏感……多從別人的角度思考：為什麼他會這樣做？如何表達令別人聽起來覺得舒服？其實就是將心比心。」

30歲轉跑道 「只賺錢沒意思」

曾展國在大學修讀哲學和經濟，哲學探討人生意義和價值，經濟分析資源與人類行為關係。這組合看似兩極，他卻認為這正正令他比社工更社工。「任何學科去到最專業都是講哲學，兩個學科本身都是訓練你如何了解別人。」

畢業後曾展國投身商界，漸漸晉身管理層，但身為基督徒的他在教友圈內看到人生百態，慢慢有意投身社會服務。「只幫老闆賺錢，做得好和做得不好，對自己或對社會沒什麼特別意思。」於是他憑藉管理經驗，轉到基督教勵行會擔任副總幹事，正式投身社福界，一做便10多年，2011年加入撒瑪利亞防止自殺會，直至上月初離任。

回望作為社福機構管理層的日子，曾展國認為一段關係最重要是信任。當年他入職基督教勵行會，堅持每月走遍機構轄下13間中心開會，每次會逐一問同事4條問題：「今個月做到什麼？做不到什麼？為何做不到？最後的問題最重要：我可如何協助你，令你可以做到？」

月月訪前線同工 聽困難建信任

曾展國說，同事初時很緊張，覺得是「見board（評核）」，後來反而開心，因為比起開會，過程有時更像輔導。「旨在為他們提供機會和環境，放心訴說工作困難……後來大家互相會發現，有些事情不是對方不想做，只是有困難，有問題大家一起討論解決，信任應是這樣建立。」

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