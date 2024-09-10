治本須扭體制 嘆力不足「做到死有咩用？」

【明報專訊】近年社會變化不止影響年輕人尋找自我價值，也令曾展國反思社會服務可如何在香港發揮價值。曾展國盼改變制度，但最後亦是制度令他決定離港。他說近來香港制度轉變，令他開始思考，日後業界尚有多少提出倡議、改變社會問題根源的空間。「不可以說香港完全沒有希望，只能說是我情緒上不適合……情緒上不適合繼續留在香港。」
移民自救 情緒上不適合留港
即使是社工，亦難樂觀面對今日的新香港，留下來的港人如何不感到絕望抑鬱？他說正因從事多年防自殺工作，令他明白尋找新環境正是一種「自救」。「很多人自殺是因為他覺得沒有其他選擇，我現在就是在找不同選擇。」
去年網絡冒起語帶諷刺的金句：「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處。」市民對各項新制度帶來的新氣象的看法和感受不同。上月移居外地的曾展國自言，自己與家人正是未能適應的一群。「適應不到一種新的生活方式、制度和思想模式，那便唯有想想，會否需要找一個新的地方生活。」
憾未建生命館 冀網上陪伴港人
在港推動防自殺工作13年，曾展國稱離開亦有遺憾，一直期盼可設立一個專門探討自殺心境和影響的生命教育體驗館，但慨嘆未能實現。他已可想像社福界未來的環境，不是他理想中的工作環境，對社會影響力有限。「做社會服務不止服務這樣簡單，提供了服務給使用者，只是解決那個使用者當刻的問題。社會服務應包括政策倡議，倡議的話就一定牽涉改變體制、制度，才可將問題從根源扭轉……如果我們在這方面空間不大，前面（提供服務）做到死有什麼用？」
因未能適應新時代的鬱悶而離開，曾展國強調只是個人選擇，期盼可換個新環境，尋找機會繼續為香港推動精神健康服務，目前已有些初步計劃，期望可透過網絡世界繼續與香港年輕人及一眾父母同行。