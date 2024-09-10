領導撒瑪利亞會13載 睹兩代撕裂青年自殺率升 曾展國：救垂危學生 先改變成年人

「勿太早改變成我們模樣」

今日是世界防止自殺日，曾展國寄語香港不要再用「燶咗嘅煲煲糖水」，社會觀念不變，兩代信任危機未解，盲目灌輸正能量只會「愈煲愈苦」。他認為要救已站在邊緣的年輕人，比起改變年輕人，改變他們身邊的成年人或更有效。「我們要學習，不要太早將年輕人改造成我們的模樣。」

高考前老師自殺 憾無探望

曾展國對校園和學生自殺感受尤深，源於中七時班主任在他公開試開考前跳樓身亡，至今仍不時回想這段經歷，偶爾自責，這也是他後來加入撒記的原因。「班主任自殺前，有天學校訓導主任哭着打給我，說班主任精神情况不好，問我有沒有時間探望他。當時我想我只是學生，什麼也不懂，是否幫到他？本打算公開試後再去，怎料未等到開考，老師便跳了下來。」

曾展國記得，班主任授課有時「口窒窒」，以為他一向如此，沒想過是情緒病困。「如果是現在的我，我會見老師，跟老師說我明白你不開心，如果老師你想講，我願意聽，我未必幫到你，但我想聽你講。」

指青年尋價值 社會卻破壞價值

加入撒記13年，曾展國每逢開學都馬不停蹄推動防自殺工作，提醒大眾多聆聽，免憾事重演。他遺憾任內不但經歷兩次學生自殺潮，而且年輕群組自殺率趨升，去年10至19歲、20至29歲群組自殺率均為近10年高位。

曾展國離港前曾到一間小學探訪，發現某年級多達三四成學生想過自殺。他慨嘆學生和青年自殺潮一直未見改善的突破點，過去10年社會事件令青年和成年人愈來愈對立，成年人不能理解年輕人純真的可貴。

籲改高壓學習環境

曾展國續說：「問題是我們很多時在破壞他人的自我價值，社會會說『跟我啦，唔跟我你就無價值』。年輕人在社會經歷、工作，自然會慢慢調整適應環境，但這代不代表我們就應提早將年輕人改造成我們（成年人）的模樣呢？」

去年政府為應對學生自殺潮，在中學推行三層應急機制。曾展國認為「實有啲用」，但啟動機制時，學生情緒問題已存在，社會要改變「讀書不成無出路」的觀念，減低學習環境的高壓競爭，多點接納年輕人，才能從源頭清理年輕人負面情緒，「洗乾淨個煲先煲糖水」。

先改父母觀念 莫強加期望

要社會改變非一時三刻，故曾展國認為此前未必一定直接提供服務給年輕人，改變影響年輕人的人或許更有效。他說年輕人易受同輩影響，但父母影響最深，無奈不少家庭未能成為孩子不被認可時的避風港。他提醒家長應反思、改變自己，勿忘初心。

「正如元旦出生的嬰兒爸媽，被問對子女有何期望，永遠都是答只願健健康康、快快樂樂。明明子女出生時你別無他求，為何現在將自身期望放諸子女身上？子女一直未能滿足父母，在失敗的環境成長，沒法建立自信，最後便會質疑自身價值。」

曾展國希望年輕人縱使被否定，也不要覺得自己沒有價值。「有時不用把價值想得太複雜，每個人的生命閱歷、社會經驗，為自身生命付出過努力，都值得被欣賞，我們單是活着本身，已經能創造價值。」

明報記者 孫澤芳