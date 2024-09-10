中大民調：43%感立會未能監督政府 30%稱有效

八成未向政府議員反映意見

民調今年7月31日至8月12日進行，以電話訪問708名18歲或以上市民。就今屆立法會表現，43.1%市民認為未能有效監督政府，認為監督有效者佔30.4%。亦有46.5%認為本港政黨未能代表不同市民的意見，表示能代表的佔26.3%。

就對政治的興趣，共58.8%受訪者缺乏興趣，較去年同期下跌4.1個百分點；對政治有興趣的人則上升6.6個百分點至40.8%。56.2%認為政府官員「不太在乎我這類人的想法」。大部分受訪市民沒就地區或全港問題表達意見，其中約八成人稱沒透過區議員、立法會議員或非政府團體反映意見，亦沒直接向政府表達意見。

張欣宇：現缺有效表達民意渠道

張欣宇認為，市民對政治體制的信任程度仍處低位，議會理應以獨立角色監察施政，但有時予外界感覺儼如政府其中一部分，議員要加倍努力反映民意、代民發聲。對於市民是否不滿議會政治光譜狹窄，張認為無關，「愛國者」同樣應獨立監督政府。

張欣宇指出，-市民對政治興趣上升，惟大部分人無反映意見，顯示公眾關心社會及經濟情况，但認為現時缺乏有效表達民意的渠道，「關注未必有用」。