涉收賄泄情報 總督察准120萬保釋

收押至完成繳交

38歲的何兆東已停職，被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其36歲妻子何姸頴報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。

二人無代表律師，自行應訊。控方稱本案已有證據為二人供辭、警方文件及檢獲的禮物。蘇官批准何兆東以120萬元現金、其妻以2萬元現金保釋外出，其間兩人不得離港、不得接觸控方證人。

控罪稱，何兆東2021年8月至2023年1月期間兩度從商人曲海鵬接受利益，即一筆50萬元現金及逾64萬元現金和禮物，禮物形式為童裝及一個手袋，作為他履行職務時優待曲的誘因或報酬；另被控2021年9月至2022年10月履行公職期間或利用公職身分，向曲及梁國興泄露警方內部資料，以及在警方調查的個案中優待曲或梁。

何姸頴被控2021年9月至2023年1月期間協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益，即接受童裝、現金及一個手袋，總值逾13萬元，作為何兆東履行職務時優待曲的誘因或報酬。

【案件編號：ESCC 2336/24】