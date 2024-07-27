涉收賄泄情報 總督察准120萬保釋

【明報專訊】警隊總督察何兆東與妻涉嫌收受牽涉詐騙和襲擊案的商人總值逾114萬元現金和禮物，何兆東被指多次向該商人泄露警方內部資料，二人被廉署起訴。案件昨於東區裁判法院提堂，主任裁判官蘇文隆將案件押後至10月31日，以待控方準備將案件轉介區院審理的文件。二人獲准保釋，但蘇官調高何兆東保釋金額，由原本5萬元提升至120萬元，並下令他暫時收押直至完成繳交保釋金。
收押至完成繳交
38歲的何兆東已停職，被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其36歲妻子何姸頴報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。
二人無代表律師，自行應訊。控方稱本案已有證據為二人供辭、警方文件及檢獲的禮物。蘇官批准何兆東以120萬元現金、其妻以2萬元現金保釋外出，其間兩人不得離港、不得接觸控方證人。
控罪稱，何兆東2021年8月至2023年1月期間兩度從商人曲海鵬接受利益，即一筆50萬元現金及逾64萬元現金和禮物，禮物形式為童裝及一個手袋，作為他履行職務時優待曲的誘因或報酬；另被控2021年9月至2022年10月履行公職期間或利用公職身分，向曲及梁國興泄露警方內部資料，以及在警方調查的個案中優待曲或梁。
何姸頴被控2021年9月至2023年1月期間協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益，即接受童裝、現金及一個手袋，總值逾13萬元，作為何兆東履行職務時優待曲的誘因或報酬。