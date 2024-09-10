綠色和平促推下階段走塑 環署：須考慮替代品普及度

【明報專訊】綠色和平發現本港郊野動物糞便樣本含微塑膠，促政府及企業源頭減廢，批評政府不應因垃圾徵費暫緩而「耽誤」其他減廢政策，例如盡快落實第二階段即棄塑膠管制。環保署回覆本報稱，署方須充分考慮第二階段管制相關非塑膠替代品的普及和可負擔程度，現未有實施時間表，又稱截至8月底有95%零售和酒店業界及75%餐飲業界符合首階段管制。
暫95%零售酒店業75%餐飲業符管制
綠色和平項目主任譚穎琳稱，香港屬於人均塑膠使用量較高的城市，認為可由企業牽頭改變銷售模式，減少生產塑膠，供其他城市參考。她稱垃圾徵費雖暫緩，但政府不應繼續「耽誤」其他減廢政策，批評政府曾提及的膠樽或紙包飲品生產者責任制「無蹤影」， 應加快落實而非只鼓勵回收。
首階段即棄塑膠產品管制實施近5個月，譚認為應配合可重用餐具租借服務，向市民提供更多減塑方法，期望政府盡快推出第二階段時間表，及早避免塑膠分解成微塑膠後被動物進食。
環保署稱，法例實施起至8月底已巡查25,500間餐飲處所、191,00間零售店及1800間酒店或賓館，有95%零售和酒店業界及75%餐飲業界符合要求，正複查於適應期間未符規格的處所，相關合規率正持續上升。環保署引述大型連鎖店數據，約八成顧客購外賣時不要即棄餐具，反映新例下市民環保意識及自備餐具文化逐漸增強。
環團批生產責任制無影 署方：正訂法律框架
環保署續說，政府正就不同的「生產者責任計劃」訂立共同法律框架，繼續諮詢持份者，目標2024/25年把條例草案提交立法會審議，草案通過後會陸續以附屬法例形式為塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池5種產品推生產者責任制。
另外，聯合國爭取《全球塑膠公約》今年內通過，目標2040年或之前達至「終結塑膠污染」（End Plastic Pollution），第五次談判今年11月在韓國釜山舉行。綠色和平呼籲港府支持制定公約。環保署稱，會密切留意《公約》進展，並適時與相關業界保持溝通，進一步推動業界和走塑文化。