綠色和平促推下階段走塑 環署：須考慮替代品普及度

暫95%零售酒店業75%餐飲業符管制

綠色和平項目主任譚穎琳稱，香港屬於人均塑膠使用量較高的城市，認為可由企業牽頭改變銷售模式，減少生產塑膠，供其他城市參考。她稱垃圾徵費雖暫緩，但政府不應繼續「耽誤」其他減廢政策，批評政府曾提及的膠樽或紙包飲品生產者責任制「無蹤影」， 應加快落實而非只鼓勵回收。

首階段即棄塑膠產品管制實施近5個月，譚認為應配合可重用餐具租借服務，向市民提供更多減塑方法，期望政府盡快推出第二階段時間表，及早避免塑膠分解成微塑膠後被動物進食。

環保署稱，法例實施起至8月底已巡查25,500間餐飲處所、191,00間零售店及1800間酒店或賓館，有95%零售和酒店業界及75%餐飲業界符合要求，正複查於適應期間未符規格的處所，相關合規率正持續上升。環保署引述大型連鎖店數據，約八成顧客購外賣時不要即棄餐具，反映新例下市民環保意識及自備餐具文化逐漸增強。

環團批生產責任制無影 署方：正訂法律框架

環保署續說，政府正就不同的「生產者責任計劃」訂立共同法律框架，繼續諮詢持份者，目標2024/25年把條例草案提交立法會審議，草案通過後會陸續以附屬法例形式為塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池5種產品推生產者責任制。

另外，聯合國爭取《全球塑膠公約》今年內通過，目標2040年或之前達至「終結塑膠污染」（End Plastic Pollution），第五次談判今年11月在韓國釜山舉行。綠色和平呼籲港府支持制定公約。環保署稱，會密切留意《公約》進展，並適時與相關業界保持溝通，進一步推動業界和走塑文化。