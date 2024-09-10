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研究：郊外豬牛猴糞85%含微膠 指膠污染擴大恐影響食物鏈 促加強源頭減廢

【明報專訊】綠色和平昨發表本港首份《郊野哺乳類動物糞便微塑膠研究》，發現本地5種郊野常見哺乳類動物水牛、黃牛、東亞豪豬、野豬及獼猴的糞便樣本中，有85%含微塑膠，100個樣本中共發現2503粒微塑膠。綠色和平項目主任譚穎琳認為，研究結果反映塑膠污染由市區擴至郊外，憂慮糞便的微塑膠滲入土壤，或影響食物鏈，強調源頭減廢屬「慳水慳力」治本方法，促政府及企業加強減廢。

研5種哺乳動物 長沙黃牛糞含膠最多

綠色和平與香港及台灣兩地的大學科研團隊合作，前年6至8月在7個郊區採樣點，分別為金山、西貢西郊野公園、獅子山、太平山、梅窩、貝澳灣及長沙，共蒐集5種哺乳類動物共100個糞便樣本，化驗及分析當中微塑膠。結果顯示，全部地點的糞便樣本均發現微塑膠，長沙的黃牛糞便樣本驗出最多微塑膠，中位數為每克乾糞有65.5粒微塑膠；最少為金山的獼猴，中位數為每克乾糞有0.2粒微塑膠（見圖）。團隊稱，研究直接證明塑膠不止存在於環境，還被動物進食，可見塑膠禍害普遍。

同一物種糞便在不同地點檢出的微塑膠量懸殊，例如長沙及西貢西郊野公園的黃牛，每克乾糞分別檢出65.5粒及4.1粒微塑膠，相差約15倍；獅子山及金山的獼猴，每克乾糞則分別檢出6.9粒及0.2粒微塑膠，相差逾33倍。譚穎琳稱，可能與地點的塑膠污染程度相關，但尚待研究，未能定論。

聚乙烯佔近半 料屬膠袋即棄餐具

樣本的微塑膠類別分析顯示主要為聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），分別佔47.9%及36.6%，形狀則大多屬碎片（59.5%），其次為纖維（18.4%）及薄膜（11.8%）。譚穎琳稱，根據類別及形狀，推測相關微塑膠原屬即棄塑膠餐具、外賣盒、膠袋及保鮮紙等日常用品，經日曬等因素使體積變小。她說，本港市區與郊外距離近，塑膠或從市區帶入郊外，但微塑膠粒亦可經空氣散播，故未能判斷微塑膠來源，要再研究。

學者：全球集中研河海 少察陸地膠污染

研究團隊成員港大地球科學系高級講師Christelle Not指出，本港黃牛糞便樣本微塑膠量遠超部分國家野生牛的相關數據，亦高於內地飼養牛相關數據。被問到為何黃牛糞便樣本檢出較多微塑膠粒，她估計與動物進食習慣有關，草食動物會吃地面物品，故牛誤服塑膠機率較高；而獼猴一般較挑食（picky）及偏好水果，故其糞便檢出較少微塑膠粒。

Christelle還提及，全球大部分有關塑膠污染的研究只集中在河流及海洋，甚少關於陸地生態，是次研究有助充分了解陸地塑膠污染問題，以及塑膠污染如何影響動物的健康及飲食。

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