【Emily】梁愛詩施榮懷籲接納反修例犯事青年 引特首習近平 話心裏不忿難建和諧社會

梁愛詩又話，如果只係懲罰，就無法改變犯事年輕人對社會嘅睇法，仲提及特首亦講過若一個人犯事，一定要畀機會佢哋重投社會，社會亦有責任教育佢哋，等佢哋明白自己嘅過錯，反問若佢哋對社會不服、心裏不忿、充滿怨氣，又點會願意貢獻？點會有利於建立和諧社會呢？

施榮懷就引述國家主席習近平前年訪港時話，希望社會喺唔同領域幫助年輕人，無論當時年輕人因咩犯法，付出應有代價後，就需要建制派乃至普羅大眾接納。

施：唔可以掃落地氈底當睇唔到

身兼港區省級政協委員聯誼會永遠名譽會長嘅施榮懷，提到聯誼會前年底推出「同心圓計劃」，目的係為犯事受刑後嘅年輕人再就業，佢話即使社會已「由亂及治」，但都唔可以將「一啲問題掃落地氈底當睇唔到」，雖然無問過中央係咪支持，但認為中央樂見亦支持佢哋嘅努力，希望作為「最建制、最紅」嘅省級政協都願意幫呢批年輕人，可以拋磚引玉，令全社會都重新接納佢哋。