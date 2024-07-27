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港聞二

【Emily】梁愛詩施榮懷籲接納反修例犯事青年 引特首習近平 話心裏不忿難建和諧社會

【明報專訊】反修例事件中唔少年輕人入獄，由學者宋陳寶蓮及宋恩榮發起嘅「蛻變計劃」，為反修例被捕青年提供支援，計劃最近訪問律政司前司長梁愛詩同全國政協常委施榮懷，佢哋都話希望社會可以重新接納呢批犯過事嘅年輕人，梁愛詩話中央領導人注重青年為社會建設，年輕人以前或因被人誤導而犯事，如果知道自己嘅錯誤，亦承擔咗法律責任，就應該畀機會佢哋。

梁愛詩又話，如果只係懲罰，就無法改變犯事年輕人對社會嘅睇法，仲提及特首亦講過若一個人犯事，一定要畀機會佢哋重投社會，社會亦有責任教育佢哋，等佢哋明白自己嘅過錯，反問若佢哋對社會不服、心裏不忿、充滿怨氣，又點會願意貢獻？點會有利於建立和諧社會呢？

施榮懷就引述國家主席習近平前年訪港時話，希望社會喺唔同領域幫助年輕人，無論當時年輕人因咩犯法，付出應有代價後，就需要建制派乃至普羅大眾接納。

施：唔可以掃落地氈底當睇唔到

身兼港區省級政協委員聯誼會永遠名譽會長嘅施榮懷，提到聯誼會前年底推出「同心圓計劃」，目的係為犯事受刑後嘅年輕人再就業，佢話即使社會已「由亂及治」，但都唔可以將「一啲問題掃落地氈底當睇唔到」，雖然無問過中央係咪支持，但認為中央樂見亦支持佢哋嘅努力，希望作為「最建制、最紅」嘅省級政協都願意幫呢批年輕人，可以拋磚引玉，令全社會都重新接納佢哋。

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