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港聞二

7初中生涉勒索同學被捕 涉款3萬 事主6月下旬起缺課

【明報專訊】屯門一間中學多名初中生涉於上學年勒索同學，涉款共約3萬元。警方昨回覆稱，5月初接獲受害學童46歲母親報案，稱13歲兒子在校內遭數名男童勒索約3萬元，經調查後6月底拘捕7名12至13歲本地男童涉嫌「勒索」，所有被捕人已獲准保釋候查，下月上旬須向警方報到，案件交屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。

教育局昨回覆表示非常關注事件，局方知悉事件後即時向學校了解，要求學校嚴肅跟進，並適時向局方呈交報告。局方又稱，學校已啓動危機處理小組處理事件，為有需要學生提供適切輔導及聯絡家長跟進，當局會繼續與學校及家長保持聯繫，提供適切意見及支援。

本報昨向涉事學校查詢，何時知悉事件、曾否處分7名被捕學生、如何跟進等，仍待回覆。

教局着學校嚴肅跟進 已聯絡家長商復課

教育局昨亦提及，根據學校呈報資料，事主今年6月下旬起持續缺課，局方已聯絡學生家長和召開會議，了解學生需要及商討復課安排，當局將繼續跟進，協助學生盡快重返校園。

香港01昨報道，屯門一間中學一名初中生疑被7名同班同學勒索逾3萬元，包括現金及遊戲點數。報道引述受害學童母親表示，年中為兒子整理書櫃時，發現家中3萬元不翼而飛，追問兒子及檢視其手機後，發現兒子被多次勒索，又要脅事主若不照做，便向教師告發事主曾在課堂偷吃零食。報道附上多張通訊軟件對話截圖，稱事主母親曾要求兒子的同學還款及道歉但不果；又提到事主母親辭去工作，改讓兒子在家自學，盼局方介入並安排轉校。

相關字詞﹕中學 勒索

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