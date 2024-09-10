小型賽車會批阻派員出賽 汽車會：不解指控

稱10多年未獲薦 32選手無法出賽

KAOHKC指出，國際汽車聯盟（FIA）及小型賽車國際委員會（CIK）都會向所屬會員授予「賽車運動權」，代表有關會員或組織了解由兩會制定的賽車運動規則、指引、發牌制度等，並有足夠經驗、執行力於同一國際制度下舉辦賽事。

KAOHKC表示，創會主席潘炳烈於1970年代成立香港小型賽車會，到歐洲取得FIA及CIK認可的「賽車運動權」，但1977年石崗發生電單車賽事意外，政府關注賽車運動管理及發展，經幾個本地車會持份者商討後，布政司署於1978年發出確認文件，各持份者同意由HKAA申請成為FIA的香港會員，HKAA同意由KAOHKC管控小型賽車運動，並繼續持有CIK的本地「賽車運動權」。

被指涉投訴安全 小型車會：無理

KAOHKC副主席陳志濤說，2000年CIK及FIA合併後引入「新程序」，FIA每年會諮詢會員，新一年的小型賽車「賽車運動權」推薦哪個本地單位，此後KAOHKC多次未獲HKAA推薦，理由包括接獲家長投訴及安全隱患，但陳認為有關理由是「無理」。他說，由於未及時獲得「賽車運動權」，至少32名運動員未能代表香港參加國際賽事，甚至未能獲得賽車牌照出戰區內賽事。KAOHKC期望政府以官方身分協助，向FIA提出將小型賽車運動的「賽車運動權」直接授予KAOHKC。

汽車會稱一直保障選手權利

HKAA透過律師行回覆本報查詢表示，不認同及不理解KAOHKC在記者會上的指控。HKAA重申，一直致力保障運動員的權利，希望運動員能公平、公正、公開參加比賽，該會於7月17日在社交媒體及網站上公開接受報名申請，已接受Formula 4、電競、扭樽組別及小型賽車兒童組別的報名。

HKAA又表示，該會收到針對KAOHKC的投訴是由港協暨奧委會轉介，為確保運動員權益，該會及相關機構正展開詳細調查；該會亦明確保留法律追究權利。