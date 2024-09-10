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舒適堡教練報警 指結業前加佣谷單 月初推獎金鼓勵「賺盡快錢」 員工質疑詐騙

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡上周五（6日）宣布「暫時全線結業」，公司負責人或「新投資者」昨仍未現身向受影響顧客和員工交代業務安排。有受影響教練昨聯袂到警署報案，稱公司本月首10日仍推出特惠佣金，鼓勵教練向顧客推銷，有顧客在公司宣布暫時結業前一日才簽新單，不排除當中涉欺詐成分。警方回覆表示，尖沙嘴警署昨接獲5名健身中心職員報案，案件列作「求警調查」，交油尖警區刑事部跟進。

消委接千宗投訴 海關設專隊跟進

顧客方面，消委會稱截至昨午接獲1000宗投訴，涉款共約3101萬元，平均每宗涉約3.1萬元，最高一宗65.4萬元。海關截至昨午接獲555宗相關舉報，已成立專責隊伍跟進，若發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。

有客結業前夕簽約 教練憂被當同謀

昨日報案的教練馮先生稱公司出糧情况惡劣，故對月初推出特惠佣金的安排半信半疑。他說公司在結業前一天仍鼓勵教練「努力追數」，有教練當日成功游說兩名客人簽訂價值6萬元合約，公司卻不足24小時內結業。協助馮的經民聯區議員陳少棠稱至今接獲10多名員工求助，昨與其中5人到尖沙嘴警署報案。他認為舒適堡不會無故結業，相信加佣後數日內結業屬早有部署，經諮詢律師後不排除存欺詐成分。

據受影響員工提供資料，有管理層於本月1日向教練發信息，稱「有危必有機，我選擇嘅一定係發（化）危為機」，鼓勵員工在頭10日「賺盡快閃EXTRA MONEY（額外金錢）」、「谷×爆啲生意」，每張私人教練合約滿3萬元可獲額外1000元獎金，且不設上限。陳少棠稱不少教練信譽受損，擔心顧客質疑他們是同謀。馮稱是在別無他法下挺身舉報。

民建聯區議員葉文斌表示，至昨日接獲120宗求助，涉約300萬元，包括消費者、健身教練、美容師及清潔工。他昨日與10多名清潔工到勞工處屯門辦事處求助，他們遭欠薪數天至兩個月不等；葉今日會與另一批員工到沙田辦事處求助。截至昨午，勞工處勞資關係科接獲約250名舒適堡僱員求助，大部分涉欠薪及其他僱傭權益申索，處方稱已聯繫公司管理層，嚴正要求按《僱傭條例》及僱傭合約妥善處理。

公司欠供款兩月 積金局警告入稟

積金局表示，舒適堡未為約740名員工繳交今年6月及7月強積金供款和附加費，涉款約300萬元，已要求立刻補交，否則入稟民事申索。至於上月強積金供款日是今天，如公司未能供款，局方會適時採取適當法律行動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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