灣區熱搜：百佳永輝超市月關4店 稱全國「調改」 「深刻認識自身問題」 未解釋是否生意不景

明報記者 鄭律銘

屈臣氏與內地企業合營

百佳永輝的門店集中在廣東省。據官方微信公眾號，單計今年8月便有至少4間分店宣布「清倉」，除廣州越秀名盛廣場店，亦包括珠海優特匯店、中山時代芳華里店及深圳樂匯城店；而今年3月，佛山南海萬達廣場店亦宣布結業。

其中廣州名盛廣場店上月18日起一連7天清貨促銷，據本報記者現場觀察，結業前5天，該店聚滿選購優惠貨品的民眾，天花掛起多條寫有「全場出清，1件不留」的紅色橫幅。各貨架貼滿多張寫着減價的粉紅小紙，其中乾果類零食五折、紙包飲品六九折、冷藏食品七五折，例如原價18.5元（人民幣，下同）的6盒維他紙包檸檬茶，折後售12.8元。當天糕餅類貨架已被掃空，至結業前一天，店內繼續人山人海，冷藏食品、蔬菜等貨架亦遭清空。

稱資源「統一整合優化」

該店門口豎立的停業公告指出，公司今年啟動調改，涵體制政策、賣場佈局、商品結構、品質、現場環境、服務、管理標準和員工關懷等，又稱總部正對各項資源作「統一整合與優化」，經綜合評估決定結束名盛廣場店。公告又表示，之前的企業經營理念與管理經驗還不成熟，辜負大眾認可及信任，已「深刻地認識到了自身存在的問題，就此真誠地說聲『對不起』」。其他要結業的分店亦有同樣告示。

在廣州住了6至7年的何先生說，不時會到名盛廣場店行逛，對突然宣布結業「都幾唔捨得」，他認為分店倒閉令選擇減少，而網購雖普及，但門市仍有存在必要，例如買水果要摸到實物才能確保質素。在越秀住了50多年的李先生就認為，附近仍有不少其他超市選擇，不會因少一間而不便。街坊林小姐亦認為，隨時可以網購，超市倒閉不會影響生活。

曾言擴粵市場 店數反減至48

百佳永輝是屈臣氏、永輝超市及騰訊於2018年組建的合營公司（見另稿），當時曾揚言要在廣東70多間門店基礎上「進一步發力廣東市場」，但相隔6年似乎事與願違。據永輝年報，今年上半年廣東省門店共56間，較去年底少4間，其官網更顯示，截至上月底，廣東門店再減至48間。