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市局私樓保養指引 涵財務預算範本

【明報專訊】市建局行政總監韋志成昨日在網誌表示，局方正編制一套適用於一般私人樓宇的《住宅及綜合用途樓宇保養手冊編製指引及範本》，將20類樓宇結構構件和公用設施納入保養範圍，列明其檢驗周期和維修方法，以及提供維修工程財務預算範本，供住宅物業業主和物業管理公司參考。他說，整理從政府部門、專業學會及團體等收集的意見後，將「指引及範本」標準化和規範化，料於第四季上載至市建局「樓宇復修平台」網站。

韋志成說，市建局按現行法例有關樓宇需要適時維修的要求，並參照一些保養得宜的大型屋苑在樓宇維修工作的經驗，以「預防性維修」理念出發編制一套指引及範本，整合一般大廈公用地方不同部分的維修保養項目及所需工程範疇。

新增公用範圍 料下季出爐

範本進一步涵蓋大廈的公用停車場、地下大堂、走廊和後樓梯的牆身飾面等公用設施項目，並提供一份工程財務預算表格，預設多項財務公式，方便計算每個業戶應分擔的費用。

市建局一年前與港島南區一個大型私人屋苑合作，試行「預防性維修」工作，以指引及範本為基礎協助業主草擬招標文件，該屋苑最快在本月底招標。韋志成說對此感到鼓舞，樂見「預防性維修」概念漸受業主重視，認為是推動市區更新工作重要一步。

另外，市建局今年4月推出「預防性維修資助計劃」，為業主和法團提供技術支援和資助，並制定以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算等。韋稱截至今年8月市建局收到5宗申請，涉及超過4200多個住宅單位，涵蓋單幢樓宇和大型屋苑，樓齡由30多年至約50年不等。

相關字詞﹕樓宇維修 預防性維修資助計劃 韋志成 市建局

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