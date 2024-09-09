市局私樓保養指引 涵財務預算範本

韋志成說，市建局按現行法例有關樓宇需要適時維修的要求，並參照一些保養得宜的大型屋苑在樓宇維修工作的經驗，以「預防性維修」理念出發編制一套指引及範本，整合一般大廈公用地方不同部分的維修保養項目及所需工程範疇。

新增公用範圍 料下季出爐

範本進一步涵蓋大廈的公用停車場、地下大堂、走廊和後樓梯的牆身飾面等公用設施項目，並提供一份工程財務預算表格，預設多項財務公式，方便計算每個業戶應分擔的費用。

市建局一年前與港島南區一個大型私人屋苑合作，試行「預防性維修」工作，以指引及範本為基礎協助業主草擬招標文件，該屋苑最快在本月底招標。韋志成說對此感到鼓舞，樂見「預防性維修」概念漸受業主重視，認為是推動市區更新工作重要一步。

另外，市建局今年4月推出「預防性維修資助計劃」，為業主和法團提供技術支援和資助，並制定以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算等。韋稱截至今年8月市建局收到5宗申請，涉及超過4200多個住宅單位，涵蓋單幢樓宇和大型屋苑，樓齡由30多年至約50年不等。