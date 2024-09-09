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馬季開鑼入場人數疫後新高 整體未返疫前 7100內地客破紀錄

【明報專訊】2024/25年度馬季昨日在沙田馬場開鑼，賽事不少場次在天雨下舉行，最終入場人次逾4.7萬，較上季開鑼日多逾萬人次，創新冠疫情後開鑼日的新高，但仍未回復疫情前達六七萬人次水平；內地遊客人數則破歷來賽馬日紀錄，有逾7100人。10場賽事投注額接近13.3億元，按年升8.6%。

投注額13億按年升8.6％

新馬季開幕儀式在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，特首李家超、馬會主席利子厚、馬會副主席廖長江、民政及青年事務局長麥美娟一同主持醒獅點睛儀式，醒獅匯演隨即起動。一眾騎師也出席開幕禮，李家超揮動大槌，敲響銅鑼後，標誌新馬季展開，馬會亦邀請了MIRROR成員呂爵安（Edan）壓軸演唱（相關新聞刊C1）。

昨日馬場內設有寓意幸運的銅鑼陣，馬迷入場時不忙敲打銅鑼，希望新馬季好運不斷，入場者也獲贈精心設計的新馬季賽事月曆，更可透過「馬會投注三合一」應用程式，參加「沙田馬場日日賞」有獎遊戲，包含總值逾100萬元的獎品。

內地長情客斬獲 內地生盼體驗

有馬迷接受傳媒採訪表示天雨沒有影響心情，反而感到更興奮，形容「濕透」令人更清醒，思維或更好。有內地馬迷稱過去約30年都有賭馬，只是「憑感覺投注」，昨日贏了3場共獲得過萬元彩金，之後會慶祝。有內地學生稱以往只看過賽馬短片，今次首次入場觀賽，只希望能體驗。

馬會表示，新馬季將會舉行88個本地賽日，包括12場國際一級賽，開鑼日編排10場本地賽事，焦點是第三場的香港特區行政長官盃，由大衛希斯訓練、潘頓策騎的賽駒「嘉應高昇」輕鬆勝出賽事，該駒為上屆「最佳新馬」及「最大進步馬匹」得主。賽後，李家超頒發獎盃及銀碟予勝出馬主、練馬師與騎師。

李家超在facebook說，馬季開鑼日是焦點盛事之一，氣氛熱烈，吸引很多市民與旅客入場。他說未來數月有多項盛事舉行，包括體育、藝術等範疇，政府會繼續推動「無處不旅遊」，吸引各地旅客。

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 投注額 賽馬 馬季開鑼 開鑼日

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