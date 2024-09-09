印度煽動罪重寫改字眼 禁「激起分離」被指舊酒新瓶

有國家轉用假資訊法控記者

印度「聖雄」甘地曾被控煽動罪，但印度獨立後不單保留控罪且不時用來檢控。印度最高法院在1962年收窄控罪，至須證明煽動暴力。印度最高法院2022年暫緩全國煽動罪案件審訊，時任院長N.V. Ramanna稱法院續平衡公民權利及國家主權，而政府一方接納煽動罪是為殖民時代的印度而設，與目前情况不脗合。

印度政府最終在去年向國會提案，更換整部刑事法及刑事訴訟法，煽動罪名義上改為「危害主權、統一及領土完整行為」罪，新法今年7月生效。翻查新法，「危害主權、統一及領土完整行為」不限行為，而懲治任何人有目的或知情地透過文字激起分裂、武裝反抗、顛覆活動，或鼓勵分離活動情緒等，仍可定罪，刑罰也由3年大幅提高至終身監禁。

大馬修控罪程序 星廢法後加挑種族矛盾條文

另一邊廂，馬來西亞政府去年宣布，將修訂煽動罪程序，今年3月正式啟動。該國內政部長說，目的並非收緊控制，而是怎樣以法律處理「3R」（種族、宗教和王族）議題。新加坡則在2021年廢除煽動罪，同時在刑事法加入禁止挑撥族群矛盾的條文。

拉丁美洲國家圭亞那在1997年廢除煽動罪，但該國在2018年通過《網絡犯罪法》，在審議過程中，一度加入條文禁止透過電腦發布引起對政府憎恨或不滿的言論，在壓力下抽起。