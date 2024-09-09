被質疑用作打擊殖民地異己 澳紐法改報告指針對共產黨人

英控罪收窄 樞密院裁殖民地毋須跟隨

雖然英國法院在19世紀將普通法下煽動罪、收窄至言行須涉煽動暴力或擾亂社會秩序，但英國樞密院及澳洲法院均裁定殖民地毋須跟隨英本土做法。

社運分子Isaac Wallance-Johnson（簡稱WJ）在黃金海岸報章多次撰文，讚揚共產主義及批判英國「帝國主義」，殖民政府在多次警告後，終以發布及輸入煽動刊物理由拘捕他，在當地法院定罪及罰款50英鎊，WJ不服裁決，上訴至英國樞密院。WJ一方呈上英國案例，認為煽動罪元素應包括煽動暴力。

英國樞密院駁回上訴時說，儘管殖民地煽動罪寫法接近英國本土法律，但法律是針對殖民地人民及當地狀况制定，駁回英國案例煽動罪應包涵煽動暴力元素。黃金海岸1957年獨立成加納，及至2001年廢除煽動罪；儘管如此，該案例裁決在香港《大公報》費彝民案、譚得志等案均有引用。

澳洲法改會在2006年檢討煽動罪的報告中，也列舉澳洲在冷戰初期「選擇性檢控」當地共產黨人。1949年有兩宗案件，當時法院亦在不涉煽動暴力下，裁定兩人煽動罪成。新西蘭法改會在2007年的報告形容，一日煽動罪保留在法律中，一日也有可能被誤用來控告公開批評政府的人。

昔軍政府濫用 岡比亞新政府擬廢除

太平洋島國巴布亞新幾內亞在2012年法院更處理元首任免問題，軍警衝入當地最高法院大樓，嘗試以煽動罪拘捕最高法院院長。非洲國家岡比亞經歷22年軍事統治，在該國和解委員會調查顯示，軍政府以煽動罪拘留平民及打擊異己，新政府一度稱，在不影響新聞及言論自由下，需要煽動罪來維持國家安全，但近年改口並考慮修例。