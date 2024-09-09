明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

前英屬土及殖民地七成半保留煽動罪 其餘普遍2000年後始廢除 學者：受法治程度影響

【明報專訊】近日本港「立場新聞」案判決再次引起社會對煽動罪的關注。煽動罪並非香港獨有，據本報統計顯示，在目前英聯邦50多個國家地區中，大約七成半前英國屬土或殖民地國家仍保留煽動罪，最重可判終身監禁。至於兩成半已廢除煽動罪的國家，普遍在2000年後才陸續廢除，新加坡、馬拉維、烏干達等過去兩年才正式廢除煽動罪，顯示這項在英國有數百年歷史的控罪「易請難送」。

明報記者 林勵

研究法律歷史的加拿大卡爾頓大學榮休教授Barry Wright說，一個地方法制的完整及健康民主制度，均影響煽動罪的存廢，因政治多元、有效法律代表、以陪審團審訊等，均可約束煽動罪遭濫用。

英煽動叛國罪相似 數百年歷史後引入殖民地

英國普通法下的煽動罪與叛國罪性質近似，均針對危害國家罪行，用於保障英國王權。其中煽動罪針對對英王、政府或憲制秩序的憎恨或蔑視的言論或行為，其後引入英屬印度及多個英國殖民地。

本報統計，在包括英國在內目前56個英聯邦國家中，撇除兩個不曾成為英國殖民地的國家，54個國家中有40個在獨立後仍然保留煽動罪，13個國家已廢除，非洲岡比亞國會正討論是否廢除煽動罪。

以世界銀行2022年全球治理指數的法治排名計，廢除煽動罪的國家排名稍高，平均排名81位，保留控罪的國家平均排名98位。

小部分須證煽動暴力 包括加拿大

在保留煽動罪的40國中，其中非洲、拉丁美洲及大洋洲各佔約三分之一。當中，四成國家的刑期監禁兩年或以下，約六成監禁5年或以下；判監7年至終身監禁約佔三分之一（見圖）。小部分國家在煽動罪提及須證明煽動暴力或擾亂秩序，例如在法治排名較高的加拿大，最高法院在1950年代裁定，控罪必須證明煽動意圖是為了煽動暴力或擾亂秩序。

在多數保留控罪的國家中，嘗試作出或準備作出煽動意圖行為或發表煽動文字、刊物，均可入罪；在法例中，普遍均假定被告作出涉案言行，意圖帶來相應的後果。

在已廢除煽動罪的國家中，部分由討論到實際改變往往經年。例如英國法律改革委員會早在1977年的報告建議可廢除煽動罪，英國最後到2009年國會才正式廢除控罪。

加納1992年修憲，訂明保障言論自由，但到2001年後政黨輪替，才廢除控罪。烏干達憲法法院在2010年裁定煽動罪違憲，形容控罪含糊及保護殖民統治者免受批評，到2023年才廢除。

撰印度《刑法》歷史學家曾擬收窄控罪

因顧慮種族仇恨、宗教衝突保留

Barry Wright表示，在歷史上英國有機會收窄甚至廢除煽動罪。他舉例，草擬印度《刑法》的歷史學家Thomas Macaulay曾贊成收窄控罪，但顧慮種族仇恨及宗教衝突，故保留控罪，最終在亞洲多個英國殖民地保留煽動罪。

Barry Wright形容，英帝國歷史上嘗試令有組織的反對陣營或傳媒噤聲，隨着在澳洲或加拿大在自19世紀初刑事律師冒起及對多元聲音重視增加，更難控告煽動罪，對當朝的英國或殖民政府的吸引力也減少。

煽動罪在部分殖民地曾有不光彩歷史，但不少地方獨立後仍保留。港大法律學院榮譽教授劉岱偉說，不能低估慣性的力量，指有關法律仍得以存在，可能是立法機關無時間或精力處理，例如印度到近年才廢除煽動罪。

相關字詞﹕煽動暴力 立場新聞 煽動罪

上 / 下一篇新聞