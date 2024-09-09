暴雨塌山泥 新娘潭封路大半日

警方昨早6時許接獲途人報案，指新娘潭路近三担籮有山坡發生山泥傾瀉，大量石塊及沙泥由山坡傾瀉而下，散落路面。救援人員到場處理，其間消防災難應變隊人員利用生命探測器探測，確認無車輛及行人被困。現場所見，山坡擋疑已崩塌，黃泥及沙石夾雜山草樹木沿斜坡瀉下，堆滿行車線，部分山徑的欄杆損毁斷裂，附近一支燈柱疑被沙泥壓至嚴重傾側。警方封鎖現場，聯絡相關部門到場視察。

料雨帶續影響 籲遠離斜坡

土力工程處表示，昨日接報後派員到場視察及協助處理。山泥傾瀉面積約20米乘35米，滑坡面積約800平方米（相若兩個籃球場）。根據初步視察，相信由近日持續大雨導致。消防員已完成搜索，事件無造成傷亡。處方又稱，截至昨午3時並沒接獲其他山泥傾瀉報告，但與「魔羯」相關的雨帶仍可能繼續影響本港，呼籲市民保持警覺、盡量遠離斜坡。

路政署稱，近三担籮上方的斜坡（編號：3SE-B/C90）發生較大型的山泥傾瀉，該路段來回兩條行車線需全線臨時封閉；署方接報後派出維修工程師和道路維修承建商聯同土力工程處到場視察。經確保無汽車和市民被活埋、土力工程處評估斜坡狀况，署方承建商出動大量大型機械協助清理斜坡面和路邊的沙泥。