遊內地入境香港遭拒 德人權組織成員：被查問

稱前後被扣13小時 曾偕黃台仰創立組織

根據穆達偉上載、由入境處發出的拒予入境通知書，穆達偉是由北京大興機場轉飛香港，前日抵埗。他向本報稱，自己並無進入西藏，但到過四川附近的藏區，在內地及香港均是休閒旅遊。他說，查問期間被問及在港逗留有什麼計劃、會見什麼人、內地就學經歷、現在工作的組織等。

操流利中文的穆達偉曾任記者，他2018年在清華大學就讀新聞時，疑因關注內地維權律師遭拒延長簽證，離開內地，其後轉到港大就讀，現時擔任德國西藏計劃（Tibet Initiative）的副總監，同時在德國與當地獲政治庇護的本土民主前線黃台仰創立組織「自由香港」。

他透過西藏計劃發聲明說，2018年被逐離開內地後，仍可到香港，但今日已成歷史。