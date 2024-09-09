法案影響經貿辦存廢 美眾院本周表決 國務卿認證享特別待遇否 倘通過交參院審

倘不享待遇 180日內停運

若法案通過，將交參議院審議及總統簽署才會生效；若參議院未能在年底休會前通過，法案則會失效。翻查資料，去年在參眾兩院轄下外交事務委員會分別通過法案時，特區政府曾譴責美國干涉香港事務。

根據法案，美國國務卿須在法案生效後的30日或之內，向國會認證香港經貿辦是否應值得享有特別待遇，須逐年認證及按《香港政策法》向國會匯報。如果國務卿認為經貿辦不應享有特別待遇，經貿辦會在認證後180日之內停止運作。

新法案刪涉現行合約內容

對比去年法案版本，法案將認證權力由總統改為美國國務卿，並刪去有關美國聯邦政府檢視現行與經貿辦合約的內容，但保留美國政府在與經貿辦合作或協議中，不能描述特區政府為保護法治或人權，又或為「破壞香港自治及自由」辯護。

經貿辦近期頻晤美商界學界

另一邊廂，香港駐美經貿辦近期加強與地方政府、大學及商業金融機構聯繫。紐約經貿辦處長何美智美國時間上周四至周日訪問亞特蘭大，分別出席商界午餐會及埃默里大學和喬治亞理工學院職業分享會，以及亞特蘭大香港龍舟節開幕禮。今年5至6月，駐三藩市處長曾舜雯及何美智曾分別與鳳凰城市長Kate Gallego及波士頓市長辦公室官員會面，何也曾拜訪麻省理工學院及波士頓大學等。

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