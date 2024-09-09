灣區熱搜：前海夢工場 推「1元創新坊」

員工須逾半港人 涵AI產業

經「1元創新坊」申請入駐的香港團隊，須獲香港政府、法定機構、高校資助，或獲專業投資機構的股權投資，員工團隊須有一半以上為香港居民，法定代表人或一名以上股東須為香港永久居民。合資格產業包括人工智能、具身智能（即可與現實環境互動的智能技術，例如機械人）及生命健康科技。

另外，前海將出資5億元設「夢工場基金」，瞄準香港5所大學的創新科研資源；並組建「夢工場基金聯盟」以引入長期資本支持前海夢工場的科企。合資格香港企業若以自持的知識產權研發產品並在內地首次應用，可以按首3單合同其中之一的實際銷售額獲30%資助，上限200萬元；同一企業有多項首發產品，累計資助上限為500萬元。

此外，前海今年6月亦更新了支持港澳青年就業創業「十二條」措施，其中包括將給予前海發展港青的生活補貼由1500增至2000元，就業補貼由上限5000提升至最多8000元。