灣區熱搜：港青驛站免租金 助赴前海探前路 上限住一個月 3戶型均設獨立浴室

明報記者 鄭律銘

港青驛站共有兩幢，能提供146套房間，其中93套上月20日率先啟用，戶型分單人房、一房一廳、兩房一廳3類，建築面積約36至75平方米，可供有意到前海發展及就業的18至45歲港人臨時入住。

記者現場觀察，港青驛站3類房型均設獨立洗手間及淋浴企缸，開放式廚房設抽油煙機、雪櫃、洗衣機、電磁爐及電熱水煲，設備齊全且環境寬敞，並有露台。兩房單位各房設一張雙人牀、廳有餐桌；單房則有半身櫃作區隔，間出廳與睡牀兩個空間。

求職面試實習者 最多居7天

有意入住港青驛站的港人，可透過手機程式「深港+」遞交申請。申請網頁列明，入住者須為香港永久居民，擁香港副學士或內地大學專科以上學歷，在深圳沒持任何形式自有住房等。此外，短期居住對象適用於在前海求職面試、實習、就業、創業者；過渡期居住對象是3個月內將入駐前海深港青年夢工場創業者，或已與前海企業簽署一年或以上聘用合約者。

費用及申請限制方面，無論短期或過渡期居住，每人只可申請入住一次。短期居住的話，只要繳付800元（人民幣，下同）按金即可，租金、入住服務金、網絡費、物業費、水電費全免；過渡期居住的按金為1600元，免租金、入住服務金、網絡費，但要收取水電及物業費，水費每立方米5.58元，電費每千瓦特小時1.26元，物業費為每平方米10元，按居住單位面積計算。

人才住房審批需時 補足臨時需求

前海服務集團港青驛站負責人毛文彬向本報表示，推出港青驛站提供臨時居住的目的，是考慮到有意及已決定來前海發展的港青也有短期居住的需求，尤其後者，雖然前海有人才住房可讓於前海就業創業的港青申請長期入住，但審批需時，驛站可為他們解決等待期間的臨時住宿需求。他又說，若申請入住一房一廳或兩房一廳，會針對申請者的入住人數及到前海發展的目的來分配，期望驛站能為更多港人服務，可以「爆滿、流轉愈來愈多」。