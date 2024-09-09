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港聞二

簽《4T約章》8年 醫局節能7%

【明報專訊】政府近年減碳，旨在2050年前達至碳中和。醫管局為配合政府目標，自2016年簽署《4T約章》後推出多項環保設施，例如安裝太陽能板、人工智能調控中央冷氣系統、以堆填區沼氣供電等；與2015年用電量相比，局方自簽署約章至今年3月已累計節省7%能源消耗，目標2050年累計節能30%至40%。

北區新系統 燃堆填區沼氣發電

醫管局總項目經理（工程）源栢樑表示，空調通風佔醫院能耗一半，故制定節能措施時多着墨於此。醫管局2016年引入「電熱聯供系統」至大埔那打素醫院，透過燃燒堆填區沼氣推動發電機，為兩部冷氣機組供電，燃燒時產生的餘熱則可提供蒸氣及熱水。北區醫院亦將設「冷、熱、電三聯供系統」，增添製冷功能，透過吸收式製冷機組供冷，預計每年可節省約500萬元能源開支，減少3900噸碳排放。

對於其他醫院會否應用沼氣供電，源栢樑稱上述兩間醫院用的沼氣皆來自新界東北堆填區，輸送沼氣的喉管「唔可以鋪得太遠」，又強調沼氣供電只作非緊急用電，相信足以應付兩間醫院需求。

源栢樑說，醫管局前年起試用人工智能調控中央冷氣系統，以大數據預測未來冷負荷需求及自動調節溫度，以免「開多咗」冷氣。源又透露，正與燃氣公司研究「以燃轉氫」，試為員工的電動車充電。

至於未來節能措施，源表示醫管局2019年研發能源管理資料系統，監察轄下43間醫院的能源用量，正與用電量較高的醫院探討如何省電；局方未來兩年有49項節能項目，包括更換LED智能照明及燈控、太陽能發電系統等，預料需3至6年回本。

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