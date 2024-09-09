金髮男涉用假「大牛」 新之城連環行騙

警方昨午12時許接獲姓陳男負責人報案，指一名男子於旺角新之城地下一間茶飲店懷疑使用假鈔。警方到場初步調查相信，一名男子昨早到該店以500元鈔票買飲品，負責人發現鈔票有問題拒收，男子取回鈔票離去，但其後發現男子前晚亦曾到店，店員未仔細檢查鈔票「中招」。案件列「行使偽製紙幣」，暫無人被捕，由旺角刑事調查隊跟進。

茶飲職員：粵語流利 至少3店中招

閉路電視片段顯示，涉案男子金髮、雙手有紋身，昨早11時許穿藍黑T恤到茶飲店，點選珍珠奶茶後掏出一張500元鈔票，負責人接過檢查，向對方稱「唔好意思，呢張我哋唔收」，該男子取回鈔票，臨離開時稱「我去7仔（便利店）唱」。前晚8時許的另一片段顯示，同一男子穿白色T恤、手持雪糕點選飲品，向店員遞上500元，等候時不斷吃雪糕，店員找贖400多元後，男子步至鄰店。

茶飲店職員向到場採訪記者表示，該男子操流利廣東話，用假鈔時很自然，相信收假鈔同事因戴手套沒驗清楚，並指同場至少有另外兩店中招。