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舒適堡涉款投訴破1700萬 鄧家彪：憂灣仔店僅頂租 追薪或需逾半年

【明報專訊】上周五公布「暫時全線結業」的連鎖健身中心舒適堡前日稱，「新投資者」與灣仔分店原址業主達成初步共識，該店日內重開。工聯會立法會議員鄧家彪說，「新投資者」身分與接手方式至今未明，關注是否僅「頂租」灣仔店，亦未有求助員工得悉支薪或復工安排，憂慮員工或需至少半年追討欠薪。另外，消委會截至昨晚8時接獲521宗消費者投訴，涉款逾1739萬元，平均每宗約3.3萬元，最高一宗涉近65.4萬元。

昨未見「Healthy」商業登記

舒適堡前晚在網頁發通告稱，灣仔京城大廈分店將由新公司以「Healthy」品牌營運，為原有客戶免費提供健身卡和私人教練課堂，新公司並將與其他分店業主磋商原址營運。翻查稅務局資料，截至昨日未有「Healthy」名義的商業登記。

至於京城大廈舖位，土地註冊處資料顯示該廈1樓及3樓全層2019年11月起租予「舒適堡（伊利沙伯大廈）健美有限公司」，兩層月租61萬元，前年11月以相同租金續租3年，租約明年10月底屆滿。翻查公司註冊資料，該公司董事為陸毅強和何玉華。本報記者昨午到訪該廈，升降機已不停該兩層，後梯防煙門上鎖並遮蔽玻璃部分；記者逗留約15分鐘，有5名會員「摸門釘」。

公司註冊處資料顯示，陸持有至少41間公司，名稱以「舒適堡」或「Physical」起首的佔16間，2018年和2023年各有兩間解散；陸名下的「Global Fitness Management Limited」於稅務局資料所見持有「舒適堡」商業登記，該公司今年7月底起抵押予銀行。

持「舒適堡」商業登記公司7月已抵押

連日協助受影響員工的鄧家彪說，至今未有求助員工得悉支薪或復工安排，憂慮「新投資者」若只頂租原舖而非收購公司將出現很大漏洞，未必有責任續聘原有員工。他說屆時員工要以債權人身分入稟勞資審裁處，要求頒令僱主無力支薪，再向法庭申請清盤才可啟動破欠程序，最快歷時半年，期望僱主盡快交代具體安排，「簽張無力支薪聲明都好，起碼可以節省工友時間」。

鄧亦關注有關灣仔店的告示無再提美容服務去向，「新投資者」接手方式未明亦將影響對消費者的權限，例如若將會員資料庫轉移會牽涉大量客戶私隱問題，期望消委會和私隱公署介入。

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