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明年增「虛擬衣櫃」推薦功能

【明報專訊】FACCi共同創辦人陳日朗及曾保然稱，該公司利用「擴散模型」技術來開發「虛擬試衫」方案，消費者只要上載一幅相片便可。他們不排除會有其他公司採用同一路線，但暫時未看到。該公司主攻獨立設計師品牌，以及現時以Ig Shop形式經營的小型網商，未必是大型網購平台的目標對象，相信未必會出現直接競爭。

主攻小網商 免與大網購平台直接競爭

在香港科技園和多間本地大學合辦的Hong Kong Techathon+ 2024中，該公司獲得銅獎。此外，該公司亦申請到10萬元的「數碼港創意微型基金」（CCMF）。在青年企業家發展局（YDC）月前主辦的「『敢闖。敢創』創業比賽」中，該公司更獲得「香港科技園科技企業家獎」金獎。

該公司計劃，明年為「虛擬試衫」方案再增兩個功能。其中一個是「虛擬衣櫃」，即是消費者將家中衣物拍照上載後，便有如在雲端上建立了一個「虛擬衣櫃」。以後使用「虛擬試衫」時，就可以指明，想看網購平台上某件衣物和「虛擬衣櫃」內某件衣物的配襯效果。

另一個則是人工智能推薦功能。例如，消費者上載自拍照之後，可以指明想購買一件新衫和一條新褲，但要具有文青風格，讓程式從網購平台中選出推薦貨品。

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