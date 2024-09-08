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環團調查：36%青年指極端天氣影響生育移民規劃

【明報專訊】綠色和平今日將發布《極端天氣意見調查2024》，八成受訪者擔心極端天氣影響。18至39歲受訪者中，36%指極端天氣影響生育和移民等長遠規劃，高於整體的25%。綠色和平項目主任伍漢林說，上述結果反映極端天氣影響港人，尤其年輕一代的長遠規劃，促當局採取措施應對氣候變化，包括立法要求僱主採取應對極端天氣的工作安排，重新評估基建水平及標準等。

調查由綠色和平委託香港民意研究所今年7月初進行，透過固網及手機電話訪問1010名18歲以上受訪者，按年齡組別區分18歲至59歲的受訪者共547人，佔整體受訪者逾半。

兩成人指影響買樓決定

調查顯示，逾半認為極端天氣過去一年對他們影響增加，29%指極端天氣為考慮購買保險因素之一，25%指影響移民、生育、退休居所等考慮，亦有兩成指會影響投資決定，包括買賣樓宇、股票等；如按年齡層計算，18至39歲受訪者表示影響上述3項決定的百分比，均高於其他年齡層，分別39%、36%及26%。

香港民研總監（研究及實作）彭家麗解釋，因考慮生育或移民或有「年齡限制」，「可能是30歲開始，接近40歲，會生就生，不生就不生」，故18至39歲受訪者對此憂慮較高。

調查亦指，近七成人認為政府應在減低極端天氣的影響負最大責任，惟逾半認為現時政府相關政策或措施無效。伍漢林舉例，現時「市區排水幹渠系統」設計今年更新後，處理每小時155毫米雨量，惟去年世紀暴雨期間每小時雨量曾達158.1毫米，促政府應全面提升設計標準至起碼可應對去年雨量的水平。

籲檢討惡劣天氣工作守則

長遠進取減碳增用再生能源

針對極端天氣下的工作安排，伍稱現行《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》法律效力不足，反觀澳州有法例保障勞資雙方就極端天氣訂立工作安排，台灣各縣市亦可按天氣宣布風假或雨假，認為政府亦應與社會商討合適做法，立法保障僱員權益，長遠亦應訂立更進取減碳目標，如進一步增加可再生能源比例。

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