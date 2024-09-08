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港聞二

酒商倡烈酒稅減至30%以下 稱推動消費

【明報專訊】新一份《施政報告》下月發布，香港烈酒業界昨日建議烈酒稅減至30%或以下，指現時稅率高達100%且多年無下調，增加經營困難。香港酒類行業協會長何耀康表示，業界曾向政府表達意見指減烈酒稅能帶動連鎖效應，減低採購及餐飲等界別進口成本，有助鼓勵消費及帶動經濟，同時為現時陷入經濟困境的行業及經濟注入活力。

近半業界籲參考澳門稅制

「香港烈酒業界爭取減稅大聯盟」上月底起以問卷訪問132業界持分者，約27%受訪者支持取消烈酒進口關稅；約46%受訪者建議參考澳門徵稅方式，即徵收10%從價稅，並額外加收每公升20元澳門幣從量稅。大聯盟表示，政府今個財政年度預算的烈酒稅收入約7.08億元，佔政府總收入不足0.2%，認為對紓困微不足道。

酒吧業稱可月省3萬元

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，酒吧月均收入約30萬元，其中約25%至30%用作購買酒類產品，烈酒及啤酒各佔約一半，租金不變下，他相信減烈酒稅有助業界月均節省2萬至3萬元，支援業界營運。香港酒吧連續多年在「亞洲五十大酒吧」奪首位，柴灣酒吧「Two Moons Distillery」始創人張曉明認為，減低烈酒稅可讓消費者以較便宜價錢飲雞尾酒，業界也提供更優質產品，以鞏固本港在全球雞尾酒界的地位。

多個政黨早前向特首李家超建議放寬烈酒稅，民建聯建議取消烈酒稅，吸引更多洋酒業務及貿易；經民聯也建議撤銷烈酒稅，藉此打造本港成為國際名酒交易中心。新民黨則建議將烈酒稅按價值徵稅改為按量劃一徵稅，促進本港與歐美貿易。

相關字詞﹕施政報告 烈酒稅

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