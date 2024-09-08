黃偉綸料上樓時間減至4.5年 屋邨節開鑼 增居民幸福

宣傳幸福設計概念

30屋邨辦導賞研討

為宣傳早前公布的公屋「幸福設計指引」概念，房屋局及房委會昨起至下周日（15日）舉辦「共築幸福·屋邨節」，各區逾30條屋邨分別舉辦不同活動，包括屋邨導賞、跑步團、研討會、藝術創作及慶典晚會等。

何永賢昨在活動啟動禮表示，政府會將8個幸福概念轉化成50多個策略及逾170個設計，把抽象的「幸福」變作生活日常，例如在信箱旁增設掛鈎，讓居民可以「買完餸放低攞信」。

何在港台節目中提到，本周四會舉辦研討會公布幸福設計詳細指引，屆時將有來自世界各地的嘉賓出席，包括北京、杭州及深圳等地代表，分享如何營造幸福感。

稱造地進入收成期

成果不易感謝各界

黃偉綸稱，各部門多年努力，未來5年公營房屋連同簡約公屋每年平均落成量約為3.5萬伙，較以往每年約1.5萬伙高出一倍，形容成果是多屆政府努力。他又提到，另一個「來之不易的成果」是造地進入收成期，除政府各部門的共同努力，亦有賴整個社會的參與，他特別感謝立法會議員、區議員、街坊等支持有關規劃，令整個社會向前。