海上液化天然氣站冒煙 發言人：對營運沒影響

疑消防水泵風口受阻影響

香港液化天然氣接收站發言人回覆查詢時表示，接收站工程人員從遙距監控系統發現接收站碼頭冒煙，人員即時聯絡消防處，消防船到場發現並無火警。初步評估冒煙因運行中的消防水泵引擎鮮風入口受阻引起，事件對接收站營運沒有影響。香港液化天然氣接收站有限公司正與兩間電力公司的工程團隊合作調查。

昨早約11時30分，工程人員停止設備操作，涉事設備亦停止冒煙。事發時接收站上沒有工作人員，停泊在接收站碼頭的浮式儲存再氣化裝置船已安排離開香港水域避風。

昨早9時22分，警方接報位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站冒煙，疑涉及發電機。消防出動一隊煙帽隊及一條喉戒備，至昨午12時58分完成處理，事件中無人受傷，事故起因有待調查。媒體事發圖片所見，橙色的雙泊位碼頭冒出黑色煙。據了解，碼頭上發電機過熱，有殘餘油遇熱冒煙觸發消防泵，但風口受阻，致排氣喉噴出濃煙，另因接收站位置較偏遠，故消防需更多時間處理事件。

備卸載天然氣設備

海底管道輸送兩電

根據海上接收站官網，今次冒煙的雙泊位碼頭備有液化天然氣卸載設備，可以接收由船運載到港的液化天然氣，經「浮式儲存再氣化裝置船」處理成為燃料，再經海底管道輸送到中電龍鼓灘發電廠和港燈南丫發電廠。按照海上接收站的安全管理計劃，掛3號風球前，儲氣船須離開香港水域避風，據悉昨事發時碼頭沒有船停泊。

海上液化天然氣接收站位於索罟群島以東離岸水域，由兩電合作斥資共80億元興建，去年7月起運作，是香港首項同類設施。兩電期望以此增加天然氣發電比例，減少碳排放。