舒適堡改名復運 灣仔店日內重開 與新投資者達共識 舊客免費續享剩餘服務

新公司續與其他分店業主磋商

勞工處回覆表示，勞資關係科分區辦事處前日合共接獲約110名舒適堡僱員提出的僱傭聲請，處方正聯絡公司管理層，要求按法例及僱傭合約妥善處理員工事宜。

110員工勞處提僱傭聲請

本報記者昨早10時許抵達位於炮台山舒適堡總部，現場見亮燈，但大門緊鎖，內有數人。記者多次向在內人士揮手示意，並問能否進內查詢，惟未獲理會。至11時許，兩名大廈管理處職員前來着記者離開，並稱昨非公司營業時間。一名不願具名的職員其後向記者表示，回來公司是取回個人物品。至於會否再上班，職員則說公司沒通知，並稱仍未收到本月薪金，這幾天會向勞工處求助。

工聯會議員鄧家彪向本報表示，截至昨傍晚，工聯會收到約30宗舒適堡顧客求助個案，涉款總額約120萬元。至於僱員求助數字，他稱仍統計中，但留意到勞工處已接獲約110名舒適堡僱員求助，相信約七分之一僱員已落案。

議員憂洽談不等於對員工承諾

對於舒適堡稱將有新投資者，鄧家彪引述業界消息指雙方正洽談，「我樂見其成啦，但我最怕談完，不等於對員工有一個承諾」。他提醒若舒適堡今仍未能支付僱員薪酬，將違反《僱傭條例》。他亦促請舒適堡盡快公布新投資者身分及公開協議內容，又呼籲其餘員工盡快到勞工處登記，以及建議使用信用卡購買會籍的顧客，可嘗試向發卡銀行申請退款。

屯門區議員葉文斌表示，截至昨日收到逾70宗顧客及僱員求助個案，共涉款約200萬元，當中不乏數名年僅17、18歲的年輕人。他說，舒適堡教練明日將陸續到位於屯門及太古的勞工處勞資關係科分區辦事處落案。