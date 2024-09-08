前泰加保險主席山頂大宅 遭竊賊盜夾萬

張人龍子 特首專家組成員

翻查資料，遇竊獨立屋由一間私人公司在1996年以4300萬元購入，該公司其中一名股東為金銀業貿易場理事長張德熙。張德熙現為新界總商會長及特首政策組專家組成員，亦是已故鄉議局前主席張人龍之子。張德熙曾為泰加保險主席及主要股東，至2021年退任主席，該公司2022年因資金調動涉違規，遭保監委託德勤接管，同年遭法院頒令清盤。

警方昨凌晨近2時接獲71歲張姓男住戶報案，其加列山道51至53號獨立屋窗戶懷疑被撬開，屋內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。警方接報到場，於附近一帶兜截，暫無人被捕，經初步點算相信一隻約8萬元手表不翼而飛，案件列爆竊，交由中區刑事調查隊第五隊跟進。

鄰屋兩月前亦遇竊

現場消息稱，男住戶與妻兒同住獨立屋，另僱有傭人，女戶主正外遊，男戶主、兒子及傭人外出用膳，返家後揭發事件。據了解，初步相信賊人前日晚上潛入單位搜掠，最少放有一隻卡地亞手表的夾萬被偷走。

根據資料，7月10日晚上10時許，本案獨立屋毗鄰搭有棚架的獨立屋警鐘鳴響，保安公司報警，其後發現獨立屋有窗戶被撬毁，懷疑賊人經棚架潛入爆竊。